Ingeleben. Aufmerksame Nachbarn sehen durch das Fenster eines Einfamilienhauses ein Feuer und rufen die Feuerwehr. Ein Einsatz unter Atemschutz.

In einem Einfamilienhaus in Ingeleben, im Landkreis Helmstedt, haben aufmerksame Nachbarn am Montag einen Feuerschein gesehen und um 16:26 Uhr die Feuerwehr alarmiert, wie es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr heißt. Die Bewohner des Hauses waren demnach zum angegebenen Zeitpunkt nicht zu Hause.

Wegen Atemgiften in der Luft muss die Feuerwehr das Haus unter schwerem Atemschutz betreten

Da die Hauseigentümerin zeitnah vor Ort eintraf, konnte sie der Feuerwehr Zutritt zum Haus gewähren. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, fand die Erkundung der Lage unter schwerem Atemschutz statt, da Atemgifte in der Luft vorhanden waren. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte Papier, das auf dem Elektro-Herd im Haus lag, gebrannt. Das Feuer ging selbständig vor dem Eingreifen der Feuerwehr aus.

Ob der Elektro-Herd ursächlich für die Entzündung des darauf liegenden Papiers war, kann die Feuerwehr derzeit noch nicht sicher sagen. Das Haus wurde im Anschluss mithilfe von Hochleistungslüftern vom Rauch befreit. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte, nach Angaben der Feuerwehr, verhältnismäßig gering ausfallen.

