Helmstedt. Am Volkstrauertag wird der Weltkriegs-Toten und der Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. Hier eine Übersicht für den Kreis Helmstedt.

17 Millionen Tote im Ersten Weltkrieg, 70 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg – am Volkstrauertag gedenken Menschen in Stadt und Kreis Helmstedt den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft. Hier eine Übersicht der Gedenkfeiern.

Das sind die geplanten Kranzniederlegungen in Stadt und Kreis Helmstedt

Ahmstorf: 9.30 Uhr Treffpunkt am Schützenhaus.

Beienrode: In Beienrode lädt der Ortsrat um 10 Uhr zur Gedenkveranstaltung in der Friedhofskapelle ein. Dort werden Ortsbürgermeister Kai Rosilius und Pfarrer Siegfried Neumeier ein paar Worte zum Gedenken sprechen. Anschließend findet um 10.30 Uhr der Gedenkgottesdienst in der Kirche St. Jürgen statt.

Brunsrode: Für die Ortschaften Groß Brunsrode und Klein Brunsrode laden die beiden Ortsbürgermeister zu 19 Uhr vor der Kirche am Gedenkstein in Groß Brunsrode ein. Robert Steinborn, Ortsbürgermeister Klein Brunsrode, hält eine Ansprache. Diese wird musikalisch begleitet vom Posaunenchor der Kirchengemeinde Lehre-Brunsrode und illuminiert durch die Freiwillige Feuerwehr Groß Brunsrode und Klein Brunsrode. Im Anschluss findet eine Andacht in der Kirche statt.

Esbeck: Mahn- und Gedenkfeier mit Gottesdienst, Beginn 9.30 Uhr.

Essehof: Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr treffen sich um 10.15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Um 10.30 Uhr gehen sie gemeinsam vom Dorfgemeinschaftshaus zum Ehrenmal, wo die feierliche Kranzniederlegung erfolgt. Im Anschluss daran lädt der Ortsrat Essehof zu Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus ein.

Essenrode: In Essenrode treffen sich die örtlichen Vereine und Verbände um 8.45 Uhr im Feuerwehrhaus zum gemeinsamen Kirchgang in St. Johannes. Der Gottesdienst beginnt um 9.15 Uhr und daran anschließend findet die Kranzniederlegung statt.

Flechtorf: In Flechtorf findet die Kranzniederlegung um 14.40 Uhr am Ehrenmal der Heilig Geist-Kirche statt. Im Anschluss daran findet ein Friedenskaffee-Trinken im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Grasleben: 11.15 Uhr am Ehrenmal auf dem alten Friedhof.

Groß Sisbeck: 9.30 Uhr Ehrenmal.

Groß Twülpstedt: 11.30 Uhr Ehrenmal.

Hoiersdorf: Treffen um 10 Uhr am Ehrenmal.

Helmstedt: In Helmstedt findet am Samstag, 18. November, um 11 Uhr, eine Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof am Magdeburger Tor statt. Auf diesem Ehrenfriedhof ruhen nicht nur Deutsche, sondern auch Angehörige vieler Nationen, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben lassen mussten. Die Kranzniederlegung bezieht die Gräber der Fremdarbeiter auf allen Helmstedter Friedhöfen symbolisch mit ein. Die Vorhalle des Helmstedter Rathauses wird am 18. und 19. November zum Gedenken an die Opfer der Weltkriege mit Kränzen ausgestaltet und der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Klein Sisbeck: 10.15 Uhr Treffen Feuerwehrgerätehaus.

Klein Twülpstedt: 10.25 Uhr Alte Schule.

Königslutter: Traditionell wird am Sonntag um 9.30 Uhr im Kaiserdom ein Friedensgottesdienst angeboten. Es ist ein gemeinsamer Gottesdienst von Stiftskirche und Stadtkirche. Der Gottesdienst wird vom Arbeitskreis „Gottesdienst“ gestaltet. Thema ist das Motto der diesjährigen Ökumenischen Friedensdekade in Deutschland: „Sicher nicht – oder?“. Es werden Fragen nach einem Leben in Sicherheit und Frieden behandelt. Die musikalische Ausgestaltung wird die Band „Praisentation“ übernehmen.

Lehre: In Lehre findet die Kranzniederlegung gegen 11.15 Uhr am Mahnmal an der Kirche nach dem Gottesdienst zum Volkstrauertag statt. Der Gottesdienst in der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ beginnt um 10.30 Uhr. Anschließend wird auf dem Friedhof der russischen Zwangsarbeiter und zwei deutschen Soldaten gedacht, die in der Heeresmunitionsanstalt am Kampstüh ihr Leben ließen. Der Posaunenchor Lehre begleitet den Gottesdienst und beide Gedenkveranstaltungen.

Mariental: 10 Uhr am Ehrenmal in Mariental-Horst, Berliner Platz.

Meinkot: 9.30 Uhr Kirche, nach der Ansprache von Pfarrerin und Bürgermeister erfolgt die Kranzniederlegung.

Papenrode: 9.30 Uhr Treffen Feuerwehrgerätehaus.

Querenhorst: 10.30 Uhr im Sport- und Kulturzentrum mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Räbke: Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Räbker Kirche, anschließend Gedenkfeier der Gemeinde Räbke mit Kranzniederlegung.

Rennau: 10.15 Uhr Treffpunkt am Ehrenmal.

Rottorf: 11 Uhr Treffpunkt am Ehrenmal.

Rümmer: 10.45 Uhr Ehrenmal.

Schöningen: Die Stadt lädt ein zur Mahn- und Gedenkfeier um 13 Uhr am Ehrenmal im Volkspark.

Süpplingen: Kranzniederlegung am Ehrenmal, Ansprache von Pfarrer Sieverling, kleine Feierstunde mit Rat und Verwaltung, 14.30 Uhr.

Volkmarsdorf: 9 Uhr Antreten am Feuerwehrgerätehaus.

Velpke: 10.15 Uhr katholische Kirche, nach der Ansprache von Pfarrerin und Bürgermeister erfolgt die Kranzniederlegung.

Wahrstedt: 8.45 Uhr Kirche in Wahrstedt, nach der Ansprache von Pfarrerin und Bürgermeister erfolgt die Kranzniederlegung.

Wendhausen: In Wendhausen findet die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche St. Dionysius Areopagita statt, der um 10.45 Uhr beginnt.

Wolsdorf: Gedenkfeier am Volkstrauertag um 14 Uhr unter der Beteiligung der Vereine, der Feuerwehr sowie des Gemeinderates in der Kapelle auf dem Wolsdorfer Friedhof. Anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal.

