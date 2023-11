Helmstedt. Blaulicht-Einsatz in Helmstedts Süden: An der Einmündung zum Magdeburger Tor hat es am Dienstagmorgen gekracht.

Auf der Bundesstraße 1 bei Helmstedt sind am Dienstagmorgen zwei Autos kollidiert. Der Unfall geschah den Feuerwehr-Angaben zufolge gegen 7.07 Uhr an der Einmündung zum Magdeburger Tor.

Zwei Personen wurden demnach durch den Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt – entgegen der Erstmeldung war kein Beteiligter eingeklemmt.

Die Feuerwehrleute aus Helmstedt und Barmke sicherten die Unfallstelle ab, kontrollierten auf auslaufende Betriebsmittel und führten das Batteriemanagement durch. Der Einsatz war nach zirka einer Stunde beendet.

red