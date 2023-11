Helmstedt. Es gab eine starke Rauchentwicklung in dem Wohngebäude. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

In einem Gebäude in Süpplingenburg im Landkreis Helmstedt hat es am Montag, 13. November, gebracht. Die Feuerwehr rückte gegen 14.30 Uhr zu einem Gebäudebrand in Süpplingenburg im Bereich „Am Klevergarten“ aus. Atemschutztrupps machten eine starke Rauchentwicklung im Gebäudeinneren aus, berichtet der Einsatzleiter Florian Reimann.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell größtenteils löschen, aber nicht die starke Verrußung der Wohnräume verhindern. Mittels einer Schuttmulde beförderten die Feuerwehrleute das Brandgut aus dem Gebäude und löschten es weiter. Anschließend kontrollierte die Feuerwehr die Zwischendecken mittels Wärmebildkamera und belüftete das Gebäude mittels Hochleistungslüfter.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Um 15.45 Uhr wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Im Einsatz waren die Feuerwehren Frellstedt, Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg, Wolsdorf und Räbke sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

red