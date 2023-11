Radfahrer in Helmstedt mit 1,37 Promille unterwegs

Die Polizei in Helmstedt hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.45 Uhr im wahrsten Sinne des Wortes einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der zuvor der Besatzung eines Streifenwagens in der Leipziger Straße aufgefallen war. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, sei der Mann, der auf einem Fahrrad unterwegs war, aufgefallen, da er in „Schlangenlinien“ fuhr.

Als die Beamten den 52-Jährigen Helmstedter kontrollierten, stellten sie sofort einen starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Außerdem, so die Polizei in ihrer Mitteilung weiter, „war die Aussprache des Mannes sehr verwaschen und er hatte zudem auch Probleme, sich auf seinen Beinen zu halten“. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Wegen der Ausfallerscheinungen des Mannes wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

red

