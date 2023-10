Grasleben Auf der Rottorfer Straße hat es am Mittwochnachmittag gekracht. Ersthelfer kümmerten sich um den Autofahrer.

Auf der Rottorfer Straße sind am Mittwoch ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen.

Blaulicht Unfall in Grasleben: Auto und Lastwagen prallen gegeneinander

Auf der Rottorfer Straße in Grasleben ist am Mittwoch gegen 14.19 Uhr ein Auto beim Abbiegen mit einem Lastwagen kollidiert. Das berichtet die Feuerwehr aus Grasleben. Der Wagen wurde durch den Zusammenstoß an der Einmündung zum Hoppegarten demnach auf die Grünfläche geschleudert. Ersthelfer konnten den Autofahrer aus dem Pkw befreien, er war nicht eingeklemmt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz vor Ort sicher und fing auslaufende Betriebsmittel auf. Nach der Unfallaufnahme der Polizei wurde die Fahrbahn gereinigt.

red

