Baum in Schöningen würdigt die Ehrenamtlichen

Im Rahmen des Stadtjubiläums 1275 Jahre Schöningen fand eine Baumpflanzung statt. Der Verein „Schöningen sagt Danke“ übergab am vergangenen Freitagnachmittag einen Apfelbaum an Bürgermeister Malte Schneider. Das berichtet Mandy Schimmeyer, Vorsitzende des Vereins. „Die Aktion ist ein Beitrag des Vereins zum Jubiläumsjahr“, erklärt sie.

Menschen sind vielfältig engagiert

Der Baum ist demnach auf der Schlosswiese in Schöningen durch den Städtischen Betriebshof gepflanzt worden. Zum Hintergrund berichtet Mandy Schimmeyer: „Gewidmet ist der Apfelbaum den zahlreichen Ehrenamtlichen, von denen es glücklicherweise sehr viele in Schöningen gibt.“ Engagiert seien die Menschen beispielsweise in den Freiwilligen Feuerwehren, im Technischen Hilfswerk, in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, in Sport- oder Sozialvereinen, im kulturellen Bereich, in weiteren Hilfsorganisationen, in der Kirche, im Tierschutz, als Einzelperson, in einer Gruppe und in vielen Bereichen mehr.

Gesellschaft lebenswerter machen

Der Verein „Schöningen sagt Danke“ bedankt sich laut Mandy Schimmeyer bei all denjenigen, „die mit ihrer Arbeit die Gesellschaft aufwerten und lebenswerter machen. Möge der Baum in ein paar Jahren die Früchte der Ehrenamtsarbeit tragen“, kommentiert sie Aktion in Schöningen.

