Schöningen und Oschersleben pflegen die Erinnerungskultur

Zur Doppel-Aktion Erinnerungskultur in den Partnerstädten Oschersleben und Schöningen lädt die Awo-Arbeitsgemeinschaft MeGa – Mauern einreißen, Grenzen einreißen – Hötensleben ein. Die beiden geplanten Aktionen: Eine Stolperschwelle soll für mehr als 1300 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter im ehemaligen AGO Flugzeugwerk Oschersleben verlegt werden, ebenso der erste Stolperstein für ein Opfer der „Aktion Arbeitsscheu Reich“ in Schöningen, Friedrich Dieckmann, heißt es in der Einladung.

Opfergruppen nicht berücksichtigt

Die Arbeitsgemeinschaft MeGa erläutert: Erinnerungskultur erlebt in Deutschland einen immer größeren Stellenwert. Dabei wurden jedoch viele Opfergruppen wenig oder kaum berücksichtigt. Zu den in vielen Gemeinden „vergessenen“ Menschen gehöre die Gruppe der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die zu Millionen in Landwirtschaft, Bergbau, Industrie und Privathaushalten eingesetzt worden seien. „Zuvor wurden Sie aus ihren Heimatländern in fast ganz Europa deportiert.“

Opfer der „Aktion Arbeitsscheu Reich“

Eine weitere sei die Gruppe der sogenannten „Asozialen“ oder „Arbeitsscheuen“, die wegen eines nicht in die NS-Gesellschaft passenden Lebensstils oder Verfehlungen zu Tausenden im Frühjahr 1938 im Rahmen der Aktion „Arbeitsscheu Reich“ verhaftet worden sei. Beide Gruppen verbinde ihr Schicksal, „sie wurden entrechtet, ausgebeutet und nicht selten ermordet“, heißt es weiter. Man wolle daher gemeinsam die Stolperschwelle im Flugzeugwerk Oschersleben und den ersten Stolperstein für ein Opfer der „Aktion Arbeitsscheu Reich“ in Schöningen verlegen. Das Projekt der beiden Städte wird gefördert über die Partnerschaft für Demokratie Landkreis Börde, erläutert die Arbeitsgemeinschaft.

Zeiten und Orte

Die beiden Aktionen finden am Mittwoch, 11. Oktober, in den Partnerstädten Oschersleben und Schöningen, wo es bereits eine intensive Stolperstein-Kultur gibt, zu unterschiedlichen Zeiten am Mittag und Nachmittag statt. Zeiten, Orte und Programm: Oschersleben, Anderslebener Straße 41 (Lidl-Parkplatz), in der Zeit von 13 bis 13.45 Uhr, Begrüßungsrede, historische Einordnung und musikalischer Beitrag von Schülerinnen und Schülern der Grundschule „A.S. Puschkin“ Oschersleben; Schöningen, Baderstraße 23, in der Zeit von 15 bis 15.30 Uhr, Begrüßungsrede und eine historische Einordnung.

