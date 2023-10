Mit Behinderungen rechnen: Kanalsanierungen in Königslutter

Königslutter Ab dem 9. Oktober werden in Königslutter unter anderem Schmutzwasserkanäle erneuert. So sind Anwohner von den Arbeiten betroffen.

Blick in einen hier in Klinkerbauweise gebauten Schmutzwasserkanal. In Königslutter werden ab dem 9. Oktober zwei große Systeme saniert (Archivfoto).

Mit Sanierungen mehrerer Kanäle beziehungsweise der Erneuerung eines Kanals im Stadtgebiet Königslutters beginnen die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) ab Montag, 9. Oktober. Dabei handelt es sich um die Schmutzwasserkanäle in der Helmstedter Straße und in der Breiten Straße in der Kernstadt sowie den Regenwasserkanal in der Berliner Straße in Sunstedt.

Darüber informierte die WEB jetzt in einer Pressemitteilung. Auch über das Vorgehen und wie sich Anwohner darauf einstellen müssen. Demnach hätten die Schmutzwasserkanäle einen Durchmesser von 20 Zentimetern, der Regenwasserkanal in der Berliner Straße in Sunstedt von 50 Zentimetern.

Teilweise Sperrung von Parkstreifen in der Helmstedter Straße notwendig

Kanäle und Schachtbauwerke würden mit einem sogenannten Inlinerverfahren bearbeitet. Sie erhalten dabei eine Innenauskleidung aus einem Glasfaserschlauch. Baugruben seien deshalb nicht erforderlich. Die Arbeiten würden in mehreren Abschnitten und zeitlichen Abfolgen vorgenommen. Eine Sperrung sei laut WEB nur für die Dauer der täglichen Arbeitseinsätze vorgesehen. Die Einschränkungen würden so gering wie möglich gehalten.

Notwendig sei eine Sperrung des Parkstreifens in der Helmstedter Straße zwischen den Hausnummern 3 bis 13 während der gesamten Zeit der Sanierung. Dort befänden sich die Schachtabdeckungen von denen die Arbeiten ausgeführt werden. Wegen der für die Arbeitssicherheit notwendigen Absperrungen und des Platzbedarfs für Fahrzeuge und Materialien steht der Parkbereich nicht zur Verfügung.

Beengte Verhältnisse in der Breiten Straße in Königslutter

Für die Breite Straße hingegen werde es aufgrund der beengten Verhältnisse zeitweise zur Vollsperrung kommen. Die Anwohnenden sollen darüber rechtzeitig vorher informiert werden. Für die Arbeiten am Regenwasserkanal in Sunstedt wird der Gehweg im Bereich der Bushaltestelle gesperrt. Insgesamt werden rund 440 Meter Kanal und neun Schächte saniert.

Die Arbeiten sollen laut WEB voraussichtlich vor Weihnachten abgeschlossen sein.

Info: Die WEB ist 2006 aus der Zusammenführung des Abwasserverbandes Wolfsburg und der Abteilung Stadtentwässerung der Stadt Wolfsburg entstanden. Seit 2016 hat die WEB auch die Abwasserbeseitigungspflicht auf dem Gebiet der Stadt Königslutter übernommen.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de