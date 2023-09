Vier Tipps im Landkreis Helmstedt für den Einheitstag

Marienborn: Natürlich – es kann kein Tag der Deutschen Einheit gefeiert werden, ohne dass etwas auf der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn passiert. Am einst wohl berühmtesten und berüchtigtsten Grenzübergang Europas findet am Dienstag, 3. Oktober, ein „Fest der Begegnung“ statt. Der 33. Jahrestag der Deutschen Einheit wird mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert.

Den Auftakt bildet ab 11 Uhr der traditionelle Bittgottesdienst. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Verliere nicht den Mut“. Die Predigt hält Pastor Moritz Allersmeier der Christuskirche Schöningen. An den Gottesdienst schließt sich ab der Mittagszeit ein vielfältiges Programm an.

Blick auf die innerkoreanische Grenze und ein anderer Blick auf die DDR

Um 12.30 Uhr wird im Besucherzentrum die Ausstellung „Teilung – Streben nach Einheit – Frieden. Zur innerdeutschen und innerkoreanischen Grenze“ des Deutsch-Deutschen Museums Mödlareuth eröffnet. Ebenfalls im Besucherzentrum bieten um 14 Uhr Rüdiger Paul und Wilfried Helck mit einer musikalischen Lesung zum Schelmenroman „Absitzen“ einen anderen Blick auf die DDR und den Dienst in der Nationalen Volksarmee.

Um 15.30 Uhr berichtet am gleichen Ort ein Zeitzeuge über seine Flucht über die innerdeutsche Grenze und seine Zeit als Fluchthelfer. Ab 12 Uhr präsentieren sich die Außenstelle Magdeburg des Stasi-Unterlagen-Archivs und die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur an ihren Infoständen. Der Verband der Funkamateure Nord-Elm im VFDB Ortsverband Rostock (Z89) bietet einen Einblick in die Ausstellung „Kontrollieren und Kommunizieren – Kommunikations- und Überwachungstechnik auf der ehemaligen Grenzübergangsstelle Marienborn“.

Gedenkstätte Marienborn zeigt Motion Comics als Erinnerungsarbeit

Die Premiere der Motion-Comics fand im März im Café Pferdestall in Helmstedt statt. Foto: Erik Beyen

Zudem zeigt die Gedenkstätte drei im Rahmen des Projektes „Mocom: Motion Comic als Erinnerungsarbeit“ entstandene Kurzfilme. Deren Premiere wurde im März im Café Pferdestall in Helmstedt gefeiert. Für ein Kinderprogramm sorgen unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Marienborn und Völpke. Um 10 Uhr findet ein öffentlicher Rundgang statt. Treffpunkt ist Infostele Nummer 12. Zudem sind zwischen 12 Uhr und 16 Uhr der ehemalige Kommandantenturm, eine Baracke der Passkontrolle und die Notstromturbinen in der Trafo-Station für Gäste geöffnet.

An Familienführungen können Interessierte um 13.15 Uhr und 15.30 Uhr teilnehmen. Der Rundgang ist für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren geeignet. Treffpunkt ist Info-Stele Nummer 12. Um 13:30 Uhr und um 16:00 Uhr können Gäste im Rahmen einer Sonderführung historische Fahrzeuge der DDR-Grenztruppen besichtigen. Treffpunkt ist Info-Stele Nummer 24.

Rundgänge am Grenzdenkmal Hötensleben

Hötensleben: Um 11, 13 und um 15 Uhr werden Rundgänge über das Grenzdenkmal Hötensleben angeboten. Treffpunkt ist der Parkplatz am Grenzdenkmal. Für die musikalische Unterhaltung sorgen von 14 bis 17 Uhr DJ Commander und die Haldenslebener Band „Kiepengold“. Die sechs Musikerinnen und Musiker spielen ein abwechslungsreiches Live-Programm aus Rock, Pop, Oldies und Schlager. Der Eintritt für alle Veranstaltungen und für die Führungen ist frei.

Das Zonengrenz-Museum in Helmstedt öffnet zum Tag der Deutschen Einheit

Helmstedt: Das Zonengrenz-Museum in Helmstedt ist am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober von 10 bis 17 Uhr für einen Besuch geöffnet. Am Südertor 6 ist in fünf Abteilungen die Geschichte der deutschen Teilung am Beispiel des Landkreises Helmstedt zu sehen.

Das Zonengrenzmuseum in Helmstedt (Archivfoto). Foto: Jürgen Paxmann / BZV

Ebenfalls geöffnet hat das Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt im ehemaligen Wein- und Bierkeller des Juleums. Ein Besuch ist von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Zeit für Genießer im MMM in Königslutter

Königslutter: Am Tag der Deutschen Einheit lädt das Museum Mechanischer Musikinstrumente zu einer Führung für Genießer ein. Zwischen 11 und 15 Uhr gibt es unterhaltsame Führungen, bei denen die Besucher Wissenswertes und Interessantes über Musik und die Instrumente erfahren. Selbstverständlich wird mit Musikbeispielen nicht gespart.

Im Museum Mechanischer Musikinstrumente in Königslutter gibt es am Einheitstag eine kulinarische Führung (Archivfoto). Foto: Erik Beyen

Am Ende wartet auf jeden Teilnehmer ein kühles Glas Sekt mit kleinen Knabbereien. Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person, eine telefonische Anmeldung ist erforderlich unter (05353) 918464.

