A2 bei Helmstedt: Pkw kracht gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Die A2 bei Helmstedt ist inzwischen für die Häufigkeit von Unfällen, die dort passieren, bekannt. In der Nacht zum Sonntag ist nun ein weiterer Unfall hinzugekommen. Wie die Feuerwehr Helmstedt berichtet, sei sie gegen 5:48 Uhr am Sonntagmorgen alarmiert worden. Gemeldet wurde den Einsatzkräften ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin zwischen Rennau, wo gerade erst ein Lkw-Fahrer tödlich verunglückte, und Helmstedt-West.

Unfall auf der A2 zwischen Rennau und Helmstedt-West: Mann wird in seinem Auto eingeklemmt

Den Rettern der Feuerwehr Helmstedt bot sich vor Ort schließlich folgendes Bild: Zwei Fahrzeuge waren auf der A2 miteinander kollidiert. Eines der beiden Autos kam durch den Zusammenprall von der Fahrbahn ab, krachte im Bereich der Fahrerseite mit dem Dach gegen einen Baum und blieb schließlich nach dem Crash auf der Fahrerseite liegen. Durch den Unfall wurde eine Person in dem Wagen, der abseits der A2 zwischen Rennau und Helmstedt-West gegen den Baum geknallt war, schwer verletzt eingeschlossen.

Nach Sicherung des Fahrzeugs konnte die Feuerwehr Helmstedt damit beginnen, die Person mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät zu befreien. Nachdem dies geschafft war, wurde die Person dem Rettungsdienst übergeben. Im Zuge der Maßnahmen mussten diverse Bäume mittels Bügelsäge und ein Wildschutzschaun entfernt werden, um Zugang zum Fahrzeug zu erhalten. Insgesamt dauerte der Einsatz der Feuerwehr und der Rettungskräfte etwa zwei Stunden.

