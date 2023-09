Helmstedt: Unbekannter stiehlt Fahrrad von Anhänger

Helmstedt Ein Anwohner hat am Montagabend einen Mann beobachtet, der das Rad in seinen schwarzen Audi lud und davonfuhr. Helmstedts Polizei bittet um Hinweise.

Ein bis dato Unbekannter hat am Montagabend in der Straße Tonwerke in Helmstedt ein Fahrrad von einem dort abgestellten einachsigen Anhänger abmontiert und gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Anwohner gegen 21.45 Uhr durch laute Geräusche vor dem Haus aufmerksam. Als er nachschaute, sah er einen muskulösen Mann, der an dem Anhänger herumschraubte und das Rad anschließend in einen schwarzen Audi legte. Danach, so die Polizei, fuhr der Täter ohne Licht und mit hoher Geschwindigkeit davon.

Der Schaden soll sich auf zirka 100 Euro belaufen. Die Helmstedter Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner weitere Beobachtungen gemacht haben, und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerighof, Rufnummer (05351) 5210.

red

