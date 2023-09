Helmstedt: PKW kommt von der Fahrbahn ab und fährt in Maisfeld

Helmstedt

Von Schöningen aus hört der BND unter anderem russische Militärs ab. Aber auch China, Syrien oder Mali spielen eine Rolle. So will der BND für mehr Sicherheit in Deutschland sorgen. Die Schöninger sammeln die Daten und leiten sie weiter an die BND-Standorte Berlin und Pullach. Dort werden die Telefonate, Chatverläufe oder eingefangene E-Mails ausgewertet.

Foto: Andre Dolle