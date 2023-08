Feuerwehr-Einsatz bei Flechtorf: Lkw verliert Diesel

Flechtorf Eine lange Dieselspur hat sich am Freitagabend bis ins Flechtorfer Gewerbegebiet gezogen. Schuld war ein Leck in einem Lkw-Tank.

Größere Mengen Diesel-Kraftstoff sind am Freitagabend in Flechtorf ausgetreten. Die Feuerwehr wie auch eine Spezialfirma kümmerten sich darum.

Fast zeitgleich zum Einsatz in Lehre hat die Feuerwehr am Freitagabend bei Flechtorf eine größere Dieselspur entfernen müssen. Gegen 22.47 Uhr wurden die Einsatzkräfte den Angaben zufolge in die Nikolaus-Otto-Straße im Gewerbegebiet gerufen.

„Eine Erkundung im weiteren Umfeld ergab, dass sich die Dieselspur von der Autobahnabfahrt Flechtorf über die L295, die K33 und die Nikolaus-Otto-Straße bis auf ein Firmengelände im Gewerbegebiet zog“, erklärt ein Sprecher. Dort konnte der Lastwagen mit dem beschädigten Tank ausfindig gemacht werden, aus dem immer noch größerer Mengen Kraftstoff austraten.

Die Feuerwehr dichtete daraufhin den defekten Tank ab und nahm den auslaufenden Kraftstoff auf. Eine darauf spezialisierte Firma kümmerte sich um das Beseitigen der Ölspur auf den betroffenen Straßen. Zudem wurde der Lastwagen in Absprache mit der Polizei und der Unteren Wasserbehörde auf einer nahegelegenen Tankstelle, die über einen Ölabschneider verfügt, abgestellt.

Die Feuerwehr aus Flechtorf war mit drei Fahrzeugen und 18 Leuten im Einsatz. Gegen 1.30 Uhr konnten sie wieder einrücken.

red

