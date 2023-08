Helmstedt Ein Keller eines Mehrfamilienhauses in Lehre brannte am Freitagabend. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.

Ein Keller in der Boimstorfer Straße in Lehre im Kreis Helmstedt geriet in Brand.

Feuer Kreis Helmstedt: Keller in Lehre gerät in Brand - Keiner verletzt

In Lehre im Kreis Helmstedt ist am Freitagabend ein Keller in Brand geraten. Um 22.26 Uhr wurde die Feuerwehr Lehre in die Boimstorfer Straße alarmiert. Für die Einsatzkräfte bestätigte sich vor Ort, dass es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses zu einer Rauchentwicklung kommt.

Wie Rainer Madsack, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Flechtorf, berichtet, wurde sofort ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung im Innenangriff eingesetzt. Zwei weitere Atemschutztrupps unterstützten im Außenbereich und nahmen Nachlöscharbeiten an dem nach außen gebrachten Brandgut vor.

Brandursache ist noch unklar

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Bewohner des Hauses mussten für rund 30 Minuten evakuiert werden. Das Haus wurde anschließend mit zwei Hochdrucklüftern noch belüftet.

Für die Feuerwehr Lehre, die mit sechs Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften im Einsatz war, war der Einsatz gegen 1 Uhr beendet. Neben der Feuerwehr war noch ein Rettungswagen der Rettungswache Wendhausen, sowie die Polizei vor Ort. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

