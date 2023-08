Feuerwehreinsatz am Triftweg Leiche bei Brand in Helmstedter Wohnung entdeckt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Triftweg ein Kellerabteil in Brand geraten. Erst Ende Juli hatte es dort zuletzt gebrannt. Um 1 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da ein Bewohner starke Rauchentwicklung im Treppenhaus des Mehrparteienhauses festgestellt hat. Zudem hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst.

Die Polizei alarmierte die Feuerwehr und rückte mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort aus .Vor Ort stellte sich heraus, dass Sperrmüll in einem Kellerabteil in Brand geraten war. Die Polizei begann unverzüglich mit der Evakuierung der Bewohner der beiden direkt angrenzenden Nachbareingänge.

Da es unmöglich war, die Bewohner durch das verrauchte Treppenhaus zu retten, wurden die in den Wohnungen verbliebenen Bewohner durch die Feuerwehr mittels Drehleiter herausgebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt war mit 17 Kameraden vor Ort, begann neben der Personenrettung unverzüglich mit den Löscharbeiten und hatte um 1.30 Uhr das Feuer in dem Kellerabteil gelöscht.

Leichenfund - Person schon vor dem Brand gestorben

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Bei der Begehung des Mehrfamilienhauses wurde in einer Wohnung eine verstorbene Person aufgefunden.

Die Beamten können derzeit ausschließen, dass die Person an den Folgen des Brandes verstorben ist, sondern bereits vorher verstorben war. Die Polizei hat den Leichnam beschlagnahmt und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Identität der verstorbenen Peron können noch keine Aussagen getätigt werden.

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt das Treppenhaus gelüftet hatte, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Helmstedt, Rufnummer (05351) 5210 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de