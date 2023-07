In Söllingen lernen, wie ein Lehmofen gebaut wird

Söllingen Am 2. und 3. September bietet die Bürgerstiftung Ostfalen im Naturerlegbisgarten Söllingen einen Kurs an, in dem der Ofen erst selbst gebaut wird

Für alle, die von einem individuellen Backofen im eigenen Garten oder auf einer gemeinschaftlich genutzten Fläche träumen, richtet die Bürgerstiftung Ostfalen am 2. und 3. September einen Workshop aus. Das berichtet die Stiftung in einer Pressemitteilung. Im Rahmen des Stiftungsprojekts „Naturerlebnisgarten Söllingen“ plant, baut und befeuert Nachhaltigkeitsexperte und Autor Bernhard Gruber vom Österreichischen Waldgarten Institut in Wels gemeinsam mit interessierten Teilnehmern einen Lehmbackofen.

Für den Bau werde Gruber ausschließlich natürliche Materialien verwenden, die sich jeder selbst beschaffen könne. Lehmbacköfen waren laut der Pressemitteilung der Bürgerstiftung Ostfalen in der Vergangenheit fester Bestandteil ländlicher Dorfgemeinschaften. Anwohner trafen sich demnach regelmäßig zum gemeinsamen Befeuern des Ofens, backten in geselliger Runde Brot und nutzten die Restwärme im Anschluss, um beispielsweise Obst zu Dörren. Im Zeitalter der Industrialisierung seien solche gemeinschaftlich genutzten Produktionsflächen jedoch nach und nach verschwunden.

Söllingen: Selbst backen, wo der Bäcker verschwindet

Inzwischen tauchten sie allerdings dort wieder auf, wo es für Bäckereien nicht mehr lukrativ genug ist, eigene Niederlassungen zu betreiben. „Wir wollen unseren geerbten Garten im Sinne des Erblassers zu einer Erlebnisfläche ausbauen. Dazu gehört auch eine exemplarische Produktionsstätte mit einem Backofen, so wie er früher in ländlichen Regionen gemeinschaftlich genutzt wurde“, erklärt Projektleiter Sebastian Petersen aus dem Kuratorium der Bürgerstiftung Ostfalen. „Wir hoffen, dass die Workshop-Teilnehmer Ideen und Fachwissen mitnehmen und in unserer Region erneut Gemeinschaftsbacköfen etablieren.“ Die Bürgerstiftung Ostfalen freue sich über „rege und tatkräftige Teilnahme am Workshop“. Veranstaltungsort ist das Gartengrundstück der Bürgerstiftung Ostfalen direkt am Ortsausgang Söllingen in Richtung Jerxheim.

Interessenten können ein Teilnahmeticket über www.issregional.de oder per Email an buero@buergerstiftung-ostfalen.de erwerben. Für die Teilnahme kostet 50 Euro. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre, jüngere Interessierte sind jedoch gerne als Gäste und Zuschauer willkommen. Die Veranstaltung geht – abhängig von Teilnehmeranzahl und Baufortschritt – von 9.00 Uhr bis etwa 15.00 Uhr. Um kleine Mittagssnacks für die Teilnehmenden kümmert sich die Stiftung. red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de