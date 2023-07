Die Feuerwehr Schöningen rückte am Abend zu einem Brand aus.

Feuer in Schöningen

Feuer in Schöningen Unkraut entfernt: Fachwerkbalken im Landkreis Helmstedt brennt

Die Feuerwehr Schöningen musste am Abend gegen 19.18 Uhr zu einem Brand in die Straße Ostendorf in Schöningen ausrücken. Angefordert wurde der Löschzug durch die Polizei, wie Holger Hirsch, Kreispressesprecher süd berichtet.

Ein Anwohner brannte mittels Propangasflasche und Brenngerät Unkraut nahe einer Hauswand ab. Kurz darauf qualmte dann ein außenliegender maroder Fachwerkbalken und Rauch zog ins Haus.

23 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr setzte ein C-Rohr ein und löschte den Balken, welcher auf einer Höhe von 1 Meter aus der Wand getrennt wurde. In der Wohnung öffnete der Trupp unter Atemschutz die Wandverkleidung und überprüfte die betroffene Stelle mittels Wärmebildkamera. Die Fenster in der Wohnung wurden zum Lüften geöffnet.

Verletzte gab es nicht .Zur abschließenden Brandurache ist noch unklar. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Schöningen auch der Rettungsdienst des Landkreises Helmstedt und die Polizei Schöningen.

red

