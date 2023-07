Schöningen Der Mann stahl zuvor 23 Päckchen Tabak aus einem Einkaufsladen in Schöningen. Daraufhin griff er die Polizisten an, beleidigte und bespuckte sie.

Die Polizisten brachten den aggressiven Dieb zu Boden und legten ihm Handschellen an (Symbolbild).

Polizei Helmstedt 44-jähriger Ladendieb greift Polizeibeamte im Kreis Helmstedt an

Ein 44-Jähriger hat am Montagabend 23 Päckchen Tabak im Gesamtwert von fast 200 Euro in einem Einkaufsmarkt in der Hoiersdorfer Straße gestohlen. Als das Marktpersonal ihn gegen 20.07 Uhr anhielt und mit dem Diebstahl konfrontierte, reagiert den Angaben der Polizei zufolge derart aggressiv, dass das Personal die Polizei alarmierte.

Als die Beamten eintrafen, versuchten sie beruhigend auf den 44-Jährigen einzureden, berichtete die Polizei. Der 44-Jährige ging jedoch mit geballten Fäusten auf die Polizisten zu, spuckte sie an, schrie herum und beleidigte sie. Die Beamten wehrten die Angriffe des Mannes ab und brachten ihn zu Boden. Hier trat und schlug der 44-Jährige laut Polizei weiterhin um sich, sodass die Beamten Pfefferspray einsetzten, um den Angriff zu beenden. Sie legten ihm anschließend Handschellen an. Auch ein Rettungswagen war im Einsatz, um den 44-Jährigen medizinisch zu versorgen. „Schließlich beruhigte sich der 44-Jährige, sodass er letztendlich vor Ort entlassen werden konnte“, schilderte ein Polizeisprecher.

red

