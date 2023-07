Helmstedt Um dem Radfahrer auszuweichen, ist eine 40 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch gegen ein Verkehrsschild gefahren. Der Mann radelte weiter.

Die Helmstedter Polizei berichtet von einem Unfall am Mittwoch in der Straße Schwalbenbreite. (Symbolbild)

Polizei Helmstedt Unfall in Helmstedt: Polizei sucht nach geflüchtetem Radfahrer

Um eine Kollision mit einem Radfahrer zu vermeiden, ist in Helmstedt am Mittwochabend ein Auto gegen ein Verkehrsschild in der Schwalbenbreite gefahren. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Fahrradfahrer, der nach dem Unfall weiterfuhr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr die 40-jährige Autofahrerin gegen 19.30 Uhr über die Schwalbenbreite in Richtung eines Fitnessstudios. Plötzlich soll ein dunkel gekleideter Fahrradfahrer vom Parkplatz des dortigen Restpostenmarkts auf die Straße und vor ihr Auto gefahren sein. Die 40-Jährige riss das Steuer nach rechts – der Wagen stieß gegen das Verkehrsschild. Dieses knickte ab. Das Schild, der Metallpfosten und der Wagen wurden stark beschädigt.

Der Radfahrer – ein Mann auf dunklem Rad – setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung des Fitnessstudios fort. Zeugen bittet die Helmstedter Polizei, sich unter der Rufnummer (05351) 5210 zu melden.

