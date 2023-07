Blaulicht Feuerwehreinsatz in Helmstedt: Gartenlaube brennt

Feuerwehrleute aus Helmstedt sind am Mittwoch am Magdeburger Tor im Einsatz. (Symbolbild)

Helmstedt Blaulicht in Helmstedt: Die Feuerwehr ist am frühen Mittwochmorgen mit einer brennenden Laube im Kleingartenverein am Magdeburger Tor beschäftigt.