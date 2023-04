Helmstedt. Die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel will mit einem großen Aktionstag auf das Thema aufmerksam machen. Das ist in Helmstedt geplant.

Für Rollstuhlfahrer gibt es nicht nur in den Innenstädten – wie hier in Wolfsburg – immer noch zu viele Hindernisse. (Archiv-/Symbolfoto)

Protest in Helmstedt Protest für Barrierefreiheit in Helmstedt

„Zukunft barrierefrei gestalten“ – unter diesem Motto steht in diesem Jahr der europäische Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen rund um den 5. Mai. Hierzu hat sich die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel wieder einiges einfallen lassen. Viele kleine und große „Kiga-Aktivisten“ werden laut Mitteilung die Helmstedter Innenstadt und den Markt am Freitag, 28. April, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in eine bunte Mitmachmeile verwandeln.

Mit Unterstützung der Trommelgruppe der Werkstatt und mit Unterstützung von „Emma“, einem vier Meter großen Fantasievogel, werden Kinder, Eltern und Erzieher:innen vom Hausmannsturm zum Marktplatz ziehen und dort einen Parcours aufbauen.

Fachkräftemangel und fehlende Kindergartenplätze sind Themen

Hier gelte es, Hindernisse und Hürden aus dem Weg zu räumen, die eine Aufnahme im Kindergarten behindern. Außerdem solle auf den massiven Fachkräftemangel aufmerksam gemacht werden. Passanten und Neugierige sind zum Mitmachen eingeladen.

An den Mitmachstationen können die Gäste Preise gewinnen. Zum Abschluss werden die Kinder 100 biologisch abbaubare Luftballons aufsteigen lassen. Die Bürger sind dazu aufgerufen, mit ihrer Teilnahme dabei zu helfen, Barrieren aus dem Weg zu räumen.

red

