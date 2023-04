Königslutter: Geopark bietet sattes Veranstaltungsprogramm

Königslutter. In Königslutter stellten die Verantwortlichen den neuen Geopark-Kalender vor. Was angeboten wird und wo er zu bekommen ist.

Der neue Geopark-Veranstaltungskalender 2023 ist da. Kurz vor Ostern wurden 6000 Exemplare des neuen Kalenders geliefert, der vom Unesco Global Geopark Harz. Braunschweiger Land. Ostfalen gemeinsam mit der Stadt Königslutter und dem Naturpark Elm-Lappwald herausgebracht wurde. Geboten werden laut einer Mitteilung mehr als 350 Veranstaltungen bis ins kommende Jahr.

Altbewährte Angebote wie etwa geführte Wanderungen im Elm und Harz oder Stadt- und Erlebnisführungen lassen sich ebenso finden wie Feste, Märkte und Konzerte. Auch viele neue Aktionen sind dazugekommen, zum Beispiel Veranstaltungen rund um das Schöninger Stadtjubiläum, Aktionstage zur Bergbaugeschichte, die geologische Wanderung zu historischen Steinbrüchen oder das Natur-Resilienz-Training. Aktionen speziell für Kinder sind gesondert mit einem Dino gekennzeichnet.

Hier ist der Geopark-Kalender erhältlich

Der Kalender ist in Tourist-Informationen und Geopark-Infozentren, wie zum Beispiel an der Stadtkirche in Königslutter, sowie an bekannten Auslagestellen oder auf Anfrage kostenfrei erhältlich. Unter www.geopark-hblo.de/aktuelles ist er auch online verfügbar.

red

