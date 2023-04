Lehre. Mit einem Projekt gemeinsam mit der Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport will die Gemeinde Lehre mehr tun für das Ehrenamt. Helfer sind gesucht.

Oliver Dieckmann ist Ansprechpartner in der Gemeinde Lehre.

Neues Projekt mit Agentur Gemeinde Lehre will Ehrenamt mehr unterstützen

Die Unterstützung des Ehrenamts steht ganz oben auf der Agenda der Gemeinde Lehre. Die Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport wird sich als neutrale und unabhängige Einrichtung zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements innerhalb der Gemeinde und als Anlaufstelle für das Ehrenamt aktiv für die nächsten drei Jahre aktiv einsetzen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Das Projekt solle das Ehrenamt unterstützen und ortsübergreifende Netzwerke für freiwillige Helferinnen und Helfer fördern. Die Art einer ehrenamtlichen Tätigkeit sei sehr vielfältig, und jede oder jeder könne etwas finden, was Spaß bereite, Erfüllung bringe und gleichzeitig Nutzen erzeuge. Die meisten Ehrenämter seien langfristig angelegt, es gebe aber immer wieder spontane und kurzfristige Einsatzmöglichkeiten.

Gesucht werden laut Verwaltung aktive und engagierte Helfer, die zum Beispiel Seniorinnen und Senioren im Alltag begleiten und zusammenbringen oder bei Fragen rund um das Thema Smartphone, Tablet und Co. zur Seite stehen. Darüber hinaus seien ehrenamtliche Helfende, die Zugezogene/Geflüchtete unterstützen, Freizeitmöglichkeiten anbieten und sie beim Start in der Gemeinde begleiten, sehr willkommen. Auch eigene Ideen seien gern gesehen. „Melden Sie sich gern, wir werden Ihnen bei der Umsetzung behilflich sein“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Ehrenamtliche und Projekte zusammenbringen

Das Projekt solle Ehrenamtliche untereinander und mögliche Projekte beziehungsweise Einsatzorte zusammenbringen. Es diene allen Organisationen, Einrichtungen und Institutionen zur Unterstützung der eigenen Freiwilligenarbeit. So könnten auch Angebote für Vereine geschaffen werden.

Außerdem werde die Freiwilligenagentur das Fest der Kulturen am 2. September im und rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Flechtorf unterstützen, bei dem die Verantwortlichen ein Zeichen für ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft setzen wollten. Es werden Speisen aus vielen verschiedenen Ländern angeboten und zur Unterhaltung gibt es viele Auftritte von Musikgruppen und Einzelkünstlern. Auch für die Jüngsten werde einiges geboten, unter anderem eine Hüpfburg, ein Zuckerwattestand und Bastelstände sowie Schminken.

Ideen und Wünsche gefragt

Als Anlaufstelle für Engagement in der Gemeinde Lehre brauche die Freiwilligenagentur Ideen, Wünsche oder Kooperationen. „Wer eine Projektidee hat, ehrenamtliche Unterstützung benötigt oder sich engagieren möchte, ist herzlich willkommen.“

Oliver Dieckmann von der Freiwilligenagentur steht per Mail und telefonisch zur Verfügung und ist zudem dienstags von 14 bis 17 Uhr persönlich im Rathaus ansprechbar: Telefon

(0531) 4811020 oder o.dieckmann.fwa@icoud.com.

Zusätzlich ist das Rathaus-Team per Mail unter ehrenamt@gemeinde-lehre.de für das Thema Ehrenamt erreichbar.

