Müllabfuhr Helmstedt Ostern kommt – so ändert sich die Müllabfuhr im Kreis Helmstedt

Aufgrund der Feiertage rund um Ostern – 7. April und 10. April – verschiebt sich die regelmäßige Hausmüll- und Wertstoffabfuhr, wie der Landkreis Helmstedt mitteilt.

Die Abfuhr von Montag, 3. April, erfolgt dem Landkreis zufolge bereits am Samstag, 1. April. Die regelmäßige Abfuhr vom 4. April bis 7. April werde jeweils einen Tag vorverlegt. Die Abfuhrtermine vom

10. bis 14. April verschieben sich der Mitteilung zufolge jeweils auf den folgenden Wochentag.

Kompostwerk und andere Anlagen bleiben an Ostern geschlossen

Die geänderten Abfuhrtermine seien bereits in den Abfuhrkalendern berücksichtigt. Diese sind dem Landkreis zufolge in öffentlichen Gebäuden (Gemeindeverwaltungen und Banken) und in den Gebäuden der Kreisverwaltung erhältlich sowie auf der Homepage des

Landkreises www.landkreis-helmstedt.de.

Die Thermische Restabfallvorbehandlungsanlage (TRV) der EEW Energy from Waste GmbH, das Kompostwerk sowie die Annahmestelle von Elektro- und Elektronikgeräten bei der Firma Veolia

Umweltservice Nord GmbH blieben an den Feiertagen sowie am

8. April geschlossen.

