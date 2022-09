In Helmstedt beschädigte ein Mann die Schranke zum Parkplatz in der Straße Papenberg. (Symbolfoto)

Polizei Helmstedt Helmstedt: Betrunkener Mann zerstört Schranke an Parkplatz

Ein Helmstedter hat am Freitagabend gegen 21.30 Uhr vorsätzlich die Einfahrtsschranke zum einem Parkplatz in der Straße Papenberg beschädigt. Wie die Polizei berichtet, beobachteten Zeugen den 32-Jährigen. Demnach trennte er mit brachialer Gewalt die Schranke aus ihrer Halterung ab. Die Zeugen verfolgten den Mann und alarmierten die Polizei. So konnten die Beamten den Täter wenige Minuten festnehmen.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch des 32-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,38 Promille. Da der Mann während der gesamten Sachverhaltsaufnahme ein aggressives Verhalten an den Tag legte, nahmen die Polizisten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

E-Scooter-Fahrer fährt mit 2,21 Promille durch Königslutter

Die Polizei hat am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr den stark alkoholisierten Fahrer eines E-Scooters gestoppt. Nach Angaben der Polizei erwischten die Beamten den 28-Jährigen auf der Braunschweiger Straße in Königslutter.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,21 Promille. Daraufhin entnahmen Ärzte dem 28-Jährigen im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Helmstedt:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de