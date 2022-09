Einbrüche in Lehrscher Wohnhäuser – mehrere Tresore erbeutet

Lehre. Die Taten ereigneten sich am Samstagabend und in der Montagnacht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In Lehre hat es am Samstag und Montag je einen Einbruch gegeben (Symbolfoto).

Die Polizei hat zwischen Samstagabend, 18.30 Uhr, und Montagmorgen, 3 Uhr, zwei Einbrüche in Wohnhäuser verzeichnet. In beiden Fällen erbeuteten die Unbekannten dabei einen Kleintresor mit Schmuck und Bargeld.

Der erste Fall ereignete sich am Samstagabend in der Straße Klappenfelde der Ortschaft Lehre. Hier gelangten Unbekannte auf das Grundstück des Wohnhauses und dann über die rückwärtige Gebäudeseite auf die Terrasse. Durch die geöffnete Terrassentür betraten sie die Räumlichkeiten und entwendeten scheinbar zielgerichtet einen Kleintresor. In unmittelbarer Tatortnähe wurde eine unbekannte Person beobachtet. Die war 15 bis 20 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,95 Meter groß mit braunen Haaren. Die Person trug eine dunkle Jacke mit Kapuze.

Laute Geräusche in Essehofer Wohnung – doch Bewohner denkt sich nichts dabei

Der zweite Einbruch geschah am frühen Montagmorgen in der Straße Forstweg in der Ortschaft Essehof. Hier wurde ein Bewohner des ländlichen Anwesens gegen drei Uhr durch laute Geräusche geweckt, dachte sich allerdings nichts dabei. Am nächsten Morgen stellte der Hausbesitzer fest, dass ein Tresor aus einem Wohnraum entwendet wurde. Bei den Ermittlungen durch die Polizei rekonstruierten die Ermittler, dass die unbekannten Täter unter Überwindung des Zaunes auf das Grundstück gelangt waren. Hier öffneten sie gewaltsam eine Kellertür und gelangten so ins Innere des Hauses. Aus einem Wohnraum entwendeten sie einen Kleintresor mit Bargeld, EC-Karten und diversen Personaldokumenten.

Eine genaue Schadensermittlung dauert derzeit noch an. Ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: (05361) 46460.

red

