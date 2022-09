Feuerwehr rettet fünf Menschen bei Brand in Schöningen

Schöningen. Feuer in der Schulstraße: Die Feuerwehr rückte an und fand fünf Menschen in der Wohnung. Das war die Brandursache.

Fünf Personen konnte die Feuerwehr in der Schulstraße in Schöningen retten.

Die Schöninger Feuerwehr wurde am Donnerstagmittag zu einem Brand in der Schulstraße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten nach eigenen Berichten vier Erwachsene und ein Kind aus dem Wohnhaus retten und anschließend an den Rettungsdienst übergeben.

Um einen Ausbreitung der Rauchgase zu verhindern, wurde ein Rauchvorhang eingesetzt. Eine Erkundung der ausgebrannten Wohnung brachte Erkenntnis über die Ursache: Das Feuer wurde durch angebranntes Essen ausgelöst. Bevor die Feuerwehr abrückte, wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf sowie drei Rettungswagen, der Notarzt und die Polizei.

