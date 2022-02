Messer gezückt: Unbekannter bedroht 19-Jährigen in Königslutter

Ein 19-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen in Königslutter von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden. Der 19-Jährige war, so berichtet es die Polizei, auf dem Heimweg, und traf gegen 4,50 Uhr in der Straße Renne auf einen Fahrradfahrer. Der Mann sprach den 19-Jährigen von hinten an – als dieser sich umdrehte, zog der Täter ein Messer und forderte Bargeld.

Der 19-Jährige drohte, die Polizei zu rufen. Den Täter schüchterte das wiederum ein: Er ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte den Unbekannten am Samstagmorgen nicht mehr finden. Immerhin: Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nun bittet die Polizei, dass Zeugen sich bei den Beamten in Königslutter melden sollen. Die Telefonnummer lautet (05353) 941050.

Winterglätte: Autofahrerin stößt zwischen Königslutter und Bornum in Leitplanke

Die Polizei berichtet zudem von einem Unfall, der sich am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 1 zwischen Königslutter und Bornum ereignet hat: Eine 55-jährige Autofahrerin geriet durch plötzlich einsetzenden Schneefall und Winterglätte ins Schleudern und stieß mit einer Leitplanke zusammen.

Die Frau verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro, so die Polizei.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de