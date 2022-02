Wildschwein auf der Couch: Tierischer Polizeieinsatz in Hagen

Hagen. So einen Notruf erhält die Polizei wohl selten: Eine Frau in Hagen wurde von einem ausgewachsenen Wildschwein im Wohnzimmer überrascht.

So einen Einsatz erlebt die Polizei Hagen wohl nicht alle Tage: Am Freitag veröffentlichte sie eine besonders ungewöhnliche Pressemitteilung. Die Hauptfigur: ein Wildschwein.

Demzufolge wurde eine Hagenerin am 4. Februar gegen 13.20 Uhr beim Öffnen ihrer Wohnungstür von einer rund 60 Kilogramm schweren, stattlichen Bache überrascht. Dem Polizeibericht zufolge streckte das ausgewachsene Tier der 39-Jährigen dabei sein Hinterteil entgegen. Die Polizei versichert, dass es sich um keinen Scherz handle.

Wildschwein-Besuch: Polizei rückt an

Beim Anblick des tierischen Gasts habe die Frau die Türe sofort wieder geschlossen und die Polizei alarmiert. Als eine Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, hatte das Tier die Inneneinrichtung bereits verwüstet und es sich danach auf dem Wohnzimmersofa bequem gemacht.

Die Beamten vermuten, dass das Wildschwein vermutlich über eine offene Terrassentür in die Wohnung gelangt sei. Als diese zufiel, saß das Schwein entsprechend in der Falle. Auch interessant: Getötete Polizisten: Verdächtiger lagerte Tonnen Wildfleisch

Die Polizei Hagen wurde wegen eines Wildschweins alarmiert. Foto: Polizei Hagen

Polizei warnt vor tierischen Gästen

Die Polizei warnte davor, derartige Vorfälle nicht ernst zu nehmen. Obwohl Wildschweine "niedlich aussehen" könnten, seien sie auch "sehr gefährlich". Deshalb riefen die Beamten einen Jäger zu Hilfe, um das Tier stressfrei in die Freiheit zu locken. Letztlich trollte sich das Wildschwein und fand seinen Weg unverletzt zurück in die Natur zurück.

"Wildschweine frischen für gewöhnlich im Frühjahr. In dieser Zeit schützen sie ihre Jungen vor Feinden. Nähern Sie sich Jungtieren nicht, sondern halten sie Abstand", so die Polizei. Ein letzter Rat der Beamten: "Und falls eines in Ihrem Wohnzimmer auftaucht ... dann rufen Sie die Polizei." (day/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst bei der "Westfalenpost".

