Gewerbegebiet Scheppau: Initiative veranstaltet Podiumsdiskussion

Die Diskussion um das Für und Wider des an der A2 und A39 geplanten Gewerbegebiets Scheppau erhält eine weitere Plattform: Die Bürgerinitiative „Gegenwind Scheppau“ veranstaltet am kommenden Freitag, 3. September, um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion in Bornum am Elm. Titel der Veranstaltung: „Gewerbegebiet Scheppau – Chance oder Fiasko für die Region?“ Ziel an diesem Abend sei es, so die Veranstalter, die öffentliche Meinungsbildung vor der Kommunalwahl zu fördern und Antworten zu finden.

Eingeladen zur Podiumsdiskussion sind neben Helmstedts Landrat Gerhard Radeck und Wolfenbüttels Landrätin Christiana Steinbrügge auch Jan Fricke (SPD, Landratskandidat in Helmstedt), Lars Alt (FDP, Landtagsabgeordneter), Leonhard Pröttel (Grüne, Landratskandidat in Wolfenbüttel), Uwe Schäfer (CDU, Landratskandidat in Wolfenbüttel), Frank Schröter (Grüne, Lehrbeauftragter der TU Braunschweig), Volker Meier (Geschäftsführer des Landvolks Braunschweiger Land), Karl-Friedrich Weber (BUND Helmstedt) und Tobias Pröve (Jäger).

Podiumsdiskussion über Gewerbegebiet wird nach draußen verlegt

Wie die Initiative mitteilt, ist die Podiumsdiskussion wegen „des großen Zuspruchs und zur Einhaltung der Corona-Vorgaben“ verlegt worden. Sie findet nun auf dem Außengelände des Hofes Beese in der Dorfstraße 17 statt. Einlass ist am Freitag ab 18 Uhr.

red

