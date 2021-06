Feuerwehr löscht brennenden Gelben Sack in Helmstedt

Helmstedt. Die Feuerwehr Helmstedt hat in der Nacht zu Mittwoch einen Gelben Sack gelöscht. Auch die Polizei war im Einsatz.

In Helmstedt hat in der Nacht zu Mittwoch ein Gelber Sack gebrannt.

Brand in Helmstedt

In der Nacht zu Mittwoch hat gegen 3 Uhr ein Gelber Sack in der Schuhstraße in Helmstedt gebrannt. Das geht aus einer Meldung von Alexander Weis, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt, hervor.

Feuerwehr löscht brand mit Kleinlöschgeräten

Die Einsatzkräfte konnten Brand mit Hilfe von Kleinlöschgeräten ablöschen. Neben der Feuerwehr war auch die vor Ort.

red