Ein Toter nach Brand in Schöninger Mehrfamilienhaus

In diesem Mehrfamilienhaus in Schöningen war das Feuer in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen.

Ein Todesopfer forderte am Montagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Schöninger Straße Kurze Trift. Nach Informationen der Polizei Schöningen brannte eine Wohnung im Erdgeschoss des Hauses. „Durch das Feuer ist eine Person verstoben“, teilte ein Beamter an der Einsatzstelle mit. „Alle anderen Bewohner des Hauses sind wohlauf und in Sicherheit.“

Feuer in Schöningen: Feuerwehr kann zwei Menschen retten

Zwei Menschen konnte die Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude retten, für eine Person kam jede Hilfe zu spät. Foto: Markus Brich

„Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde sofort ein Angriffstrupp zur Menschenrettung eingesetzt und ins Gebäude geschickt“, berichtete der Schöninger Ortsbrandmeister Tobias Kühne. „Zwei Personen haben wir aus dem Haus noch gerettet. Eine davon wurde an den Rettungsdienst übergeben.“

Brandursache ist laut Polizei noch unklar

Mit rund 30 Feuerwehrleuten waren die Brandschützer aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf zum Einsatzort ausgerückt. Zur Brandursache lagen der Polizei am Morgen noch keine Erkenntnisse vor. Brandermittler werden zur Ursachenforschung hinzugezogen.

