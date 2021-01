Grasleben nimmt Anteil an Corona-Lage im Alloheim

Corona-Lage in der Senioren-Residenz in Grasleben bleibt angespannt. 79 Bewohner und 23 Mitarbeiter sind positiv getestet. Sieben Bewohner starben.

Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Grasleben

Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Grasleben

Grasleben. Die Betroffenen seien „mit dem Corona-Virus“ verstorben, heißt es explizit in einer Presseauskunft der Alloheim Senioren-Residenzen SE. „Hier gilt unser stilles Gedenken den Verstorbenen. Wir fühlen mit deren Angehörigen und sprechen ihnen unsere tiefe Anteilnahme aus“, erklärte Regionalleiterin Brigitte Christoffers-Lau auf Anfrage. Der Landkreis Helmstedt ordnet der Samtgemeinde Grasleben in seiner von montags bis samstags täglich aktualisierten Statistik bislang zwei Menschen zu, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona verstorben sein sollen (Stand: 22. Januar, 15 Uhr).

Längst nicht alle zeigen Symptome

Es gibt allerdings auch gute Nachrichten aus der Seniorenresidenz: So zeigten einige mit dem Virus infizierte Menschen keinerlei Symptome, andere nur schwache, und: „Mittlerweile sind auch wieder Bewohner und Mitarbeiter genesen. So kommen bereits die ersten Mitarbeiter aus der Quarantäne zurück“, lautet es in der Erklärung des Unternehmens.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kontrollen und Schnelltests

Gleichwohl: Besuche sind in der Einrichtung auf dem Hungerberg in Grasleben nicht erlaubt. „Die Angehörigen werden regelmäßig über den Stand in Kenntnis gesetzt“, heißt es. An allen anderen Maßnahmen hat sich demnach nichts geändert. Im Hause sind die Wohnbereiche weiterhin voneinander separiert. Mahlzeiten werden vornehmlich nur auf den Zimmern ausgegeben. Außerdem gibt es Isolationsschleusen und erweiterte Desinfektionsbereiche.

Alle positiv getesteten Bewohner unterliegen einer Zimmerquarantäne. Infizierte Mitarbeitende befinden sich laut Aussage der Residenz in häuslicher Quarantäne. Die Bewohner würden weiterhin engmaschig beobachtet. Dies passiere unter anderem über regelmäßiges Fiebermessen und Symptomkontrollen. Zudem unterzögen sich das Team des Hauses wie auch die Bewohner regelmäßigen Schnelltests.

Belegschaft als Seelentröster

Regionalleiterin Brigitte Christoffers-Lau spricht der Belegschaft des Hauses in Grasleben ein großes Lob aus: „Die aktuelle Situation zeigt ..., welch tolles Team hier vor Ort ist, das in diesen schwierigen Zeiten noch einmal mehr zusammengewachsen ist.“ Sie bezieht dies auf den Umgang der Belegschaft mit der herausfordernden Situation. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien mehr denn je nicht nur Pflegende, sondern auch Seelentröster, Mutmacher und Kraftspender. Dabei sei die Situation für sie selbst nicht immer einfach, erklärt Christoffers-Lau.

Anteilnahme aus Grasleben

Ein Stück dieser Kraft könnten sie von den Menschen aus Grasleben erhalten haben, denn: „Die Anteilnahme der Bevölkerung ist wirklich toll und wir danken jedem, der an uns denkt und liebe Worte für die Menschen findet, die sich Tag und Nacht um die Bewohner kümmern. Das tut einfach gut“, erklärt Christoffers-Lau. Demnach haben sich Freiwillige gefunden, die das Team der Senioren-Residenz vor Ort unterstützen. „Viele haben uns aber auch einfach nur Mut zugesprochen und uns kleine Aufmerksamkeiten wie zum Beispiel selbstgebackenen Kuchen für das gesamte Team vorbeigebracht“, berichtet die Residenz-Sprecherin, die sich außerdem beim Gesundheitsamt, der Heimaufsicht, der Kommune und dem Landrat bedankt für den engen Austausch und eine gute Zusammenarbeit.