Corona-Tests: Helmstedter Seniorenheim bittet um Hilfe

Organisatorisch kommt die Alloheim Senioren-Residenz Nordstraße in Helmstedt an Grenzen.

Wenig Personal, knappe Zeitfenster und ein immenser organisatorischer Aufwand belasten das Team der Alloheim Senioren-Residenz „Nordstraße“ in Helmstedt, teilt die Leitung mit. Die kürzlich erlassene Allgemeinverfügung und das Testkonzept, um Infektionen mit dem Covid-19-Virus weitgehend auszuschließen, erhöhen den Druck auf die Beteiligten. Die Einrichtung hofft nun, qualifizierte Ehrenamtliche oder Mini-Jobber zu finden, die das Pflegepersonal als Helfer bei den Schnelltests entlastet, heißt es in der Mitteilung.

Helmstedter Pflegeheim führt 450 Schnelltests durch – jeder Test dauert 30 Minuten

„Wir haben wöchentlich rund 450 Schnelltests durchzuführen“, wird Einrichtungsleiterin Nadine Dietrich zitiert, „die sogenannten PoC-Tests nehmen pro Testperson bis zu 30 Minuten in Anspruch und bringen unsere Pflegekräfte immens unter Druck. Denn: Die Pflege und Versorgung der Bewohner müssen ja ebenfalls dauerhaft sichergestellt werden.“

Wer kann helfen?

Da sich neben Bewohnern und Mitarbeitern auch Angehörige in den Einrichtungen diesem PoC-Antigen-Test unterziehen müssen, bringt die Organisation die Pflegeeinrichtungen zunehmend an ihre Grenzen. Zudem dürfen die Tests nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden, was die Durchführung sehr erschwert. Auch ein stundenweises Engagement hilft, schreibt das Alloheim.

Als „qualifiziert“ gelten neben Ärzten beispielsweise auch Medizinstudenten mit bereits bestandenem Physikum, examiniertes Krankenpflegepersonal oder entsprechend ausgebildete Personen aus dem Gesundheitsbereich. Wer Helfen möchte sollte sich direkt bei der Einrichtungsleitung unter Telefon 05351/5318970 oder über helmstedt@alloheim.de melden.

