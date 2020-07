Polizei nimmt in Lehre Trickbetrüger bei Geldübergabe fest

Lehre. Betrüger wollten von einer Frau in der Gemeinde Lehre mit falschen Versprechungen Geld ergaunern. Doch die 74-Jährige fiel nicht darauf herein.

Einsatzkräfte der Polizei Wolfsburg-Helmstedt haben am späten Dienstagabend in der Gemeinde Lehre zwei mutmaßliche Trickbetrüger im Alter von 39 und 54 Jahren festgenommen, die einer Seniorin telefonisch ein falsches Gewinnversprechen machten. Die Tatverdächtigen wurden noch am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Rentnerin ruft nach Telefonterror die Polizei

Den Erfolg beim Zugriff auf die beiden aus Pristina (Kosovo) und Radusha (Mazedonien) stammenden Beschuldigten ist laut Polizei dem umsichtigen Handeln der betroffenen 74-jährigen Seniorin zu verdanken. Die Rentnerin hatte im Laufe des Dienstags diverse Anrufe erhalten, bei denen es um ihren angeblichen Gewinn bei einer ausländischen Lotterie in Höhe von 450.000 Euro ging. Zunächst habe sich immer eine Frau, später auch ein Mann in bestem Hochdeutsch gemeldet, erläutert ein Beamter. Auch die Aussage des Opfers, dass es so viel Geld nicht zu Hause habe, schreckte die Anrufer nicht ab. Sie ließen nicht locker, so die 74-Jährige später gegenüber der Polizei, und riefen immer wieder an. „Sie haben richtigen Telefonterror veranstaltet“, erläuterte das Opfer.

Täter verlangen von 74-Jähriger aus Lehre Vorleistung für angeblichen Gewinn

Als die Täter der Rentnerin mit Nachdruck suggerieren, dass der hohe Gewinn nur ausgezahlt werden könne, wenn eine zehnprozentige Vorleistung in Höhe von 4500 Euro angezahlt werde, verständigte die 74-Jährige per Notruf die Polizei und ging zum Schein auf die Forderung ein.

Daraufhin boten die Täter an, die Geldsumme bei dem Opfer zu Hause abzuholen. Dort wurden die überraschten Geldabholer um 22.35 Uhr jedoch von Einsatzkräften erwartet, überwältigt und mit Handschellen fixiert. Die Ermittlungen nach den Mittätern, die wie in einem Callcenter agiert hatten, dauern an.

