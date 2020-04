Die Feuerwehren im Landkreis stellt die Corona-Pandemie organisatorisch und einsatztaktisch vor besondere Herausforderungen. „Doch die Einsatz- und Leistungsfähigkeit ist in gewohntem Umfang bei allen Wehren gegeben“, teilte uns Kreisbrandmeister Olaf Kapke in einem Telefongespräch mit.

Im Ernstfall sind die Wehren nun angehalten, die Einsatzfahrzeuge nicht voll zu besetzen, dafür dann – wenn es die Ausstattung her gibt – mit mehreren Fahrzeugen auszurücken. „Die jeweilige Einsatzleitung sondiert zunächst die Einsatzlage. Falls notwendig, können wir dann sofort wartende Kräfte nachziehen. Dadurch ist gewährleistet, dass wir immer ausreichend Personal am Einsatzort haben“, erklärt der Graslebener Gemeindebrandmeister Maik Wermuth die Corona-Einsatztaktik. Generell gelte, im gesamten Einsatzablauf die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

„Alle agieren umsichtig, wir halten soweit möglich in den Gerätehäusern, in den Fahrzeugen und am Einsatzort Abstand, tragen Masken“, berichtet Ulrich Busch, Gemeindebrandmeister in der Heeseberg-Region. „Neben den einfachen Mund-Nase-Masken sind auf den Fahrzeugen auch die höherwertigen FFP2-Masken deponiert“, ergänzt Kreisbrandmeister Kapke. Corona-Krankheitsfälle gibt es derzeit in den Wehren des Landkreises nicht.

In einigen Wehren haben sich allerdings vereinzelt Einsatzkräfte, die hauptberuflich beispielsweise in der Alten- oder Krankenpflege, im Rettungsdienst oder bei der Berufsfeuerwehr tätig sind, von der ehrenamtlichen Aufgabe bei der Feuerwehr zurückgezogen. „Das geschieht jeweils immer in enger Absprache mit den Ortsbrandmeistern“, berichtet Ralf Sprang, derzeit kommissarischer Gemeindebrandmeister in Lehre.

Den Umgang mit Einsatzkräften, die wegen ihres Alters oder Vorerkrankungen zur so genannten Corona-Risikogruppe zählen, erläutert der Helmstedter Stadtbrandmeister Christian Kahl: „Da werden persönliche Gespräche geführt und die Teilnahme oder Nichtteilnahme am Einsatzgeschehen freigestellt. Einige Kameraden haben von sich aus in Abstimmung mit den jeweiligen Ortsbrandmeistern um zeitweilige Beurlaubung vom Einsatzdienst gebeten. Wir setzten aber auch auf die Eigenverantwortung unserer Mitglieder, bei Krankheitssymptomen dem Einsatzdienst fern zu bleiben.“

Insbesondere in kleineren Wehren werde darauf geachtet, Einsatzkräfte mit Sonderqualifikationen wie Atemschutzgeräteträger im Ernstfall zu trennen. „Wir achten soweit möglich immer darauf, beispielsweise nicht alle Atemschutzträger einer Wehr in ein Einsatzteam zu beordern“, teilt Matthias Rößchen, Gemeindebrandmeister am Nord-Elm mit. Generell wird allerorten angestrebt, mit so wenig wie möglich Einsatzkräften auszukommen.

„Wir lassen momentan die Wehren aus Esbeck und Hoiersdorf außen vor, damit wir im Fall von Infizierungen in der Schöninger Wehr dann auf die Kräfte aus den beiden Ortswehren zurückgreifen können“, berichtet der Schöninger Stadtbrandmeister Michael Barth.

Der Königslutteraner Stadtbrandmeister Marco Koch berichtete im Einklang mit seinen Kollegen, dass die Wehren auch in Corona-Zeiten voll einsatzfähig seien. „Die ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Einsatzkräfte stoßen inzwischen bei allen auf Verständnis“, informiert der Velpker Gemeindebrandmeister Sascha Kehlau.

Weiterhin verzichten müssen die Brandschützer auf Aus- und Fortbildungen sowie Übungsdienste, auch die Leistungswettbewerbe wurde abgesagt. „Wir arbeiten aber an Konzepten zur schrittweisen Wiederaufnahme der Aus- und Fortbildung – natürlich alles unter den derzeit absolut notwendigen Abstands- und Hygieneregeln“, betont Kreisbrandmeister Olaf Kapke.

