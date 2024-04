Wernigerode. „Die wilde Hilde“ prallt gegen Baum: Bei dem Unfall in Wernigerode werden zehn Personen verletzt, eine davon schwer. Hoher Sachschaden.

Bei einem Unfall der Wernigeröder Schlossbahn sind zehn Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Angaben der Feuerwehr vom Sonntag war die kleine Bimmelbahn mit dem Namen „Die wilde Hilde“ auf dem Rückweg vom Schloss in die Stadt, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Die Feuerwehr berichtet in ihrem Einsatzbericht auf Facebook: „Am Sonntagnachmittag um 15.08 Uhr alarmierte uns die Leitstelle Harz mit dem Stichwort MANV 1a (Massenanfall an Verletzten - mindestens fünf bis sieben betroffene Personen), zu einem Verkehrsunfall mit einer Touristenbahn auf die Straße unterhalb des Schlosses. Bei Ankunft der ersten Kräfte stellte sich die Lage anfangs noch sehr unübersichtlich dar. Alle betroffene Fahrgäste befanden sich außerhalb der Bahn, liefen umher oder saßen am Wegesrand. Darauf hin wurde das Einsatzstichwort auf TH2#MANV 1b - acht bis zehn betroffene Personen - erhöht.“ Die Bahn war mit 30 Personen besetzt.

Wernigeröder Touristenattraktion prallt gegen Baum - Fahrer und viele Passagiere verletzt

Neben Feuerwehr und Polizei waren acht Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Die zehn verletzten Fahrgäste seien in Krankenhäuser gebracht worden, auch der 68-jährige Fahrer wurde verletzt. Den Angaben zufolge war auch ein Kriseninterventionsteam an der Unfallstelle. Warum genau die Elektro-Bahn, die Fahrten im Wernigeröder Stadtgebiet und zum Schloss anbietet, von der Straße abkam, werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

Laut Angaben der Polizei sei ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden.

dpa/ffw/kic