Ein bisschen versteckt liegt der Laden in Osterode am Harz, der sich anschickt, frischen Wind in die Stadt zu bringen. In der Aegidienstraße, zwischen Kornmarkt und Kornmagazin, hat die Agentur ihre Heimat, die den meisten Osterodern wahrscheinlich noch als „Zapalot - Feine Bande“ ein Begriff ist. 2014 hat Geschäftsführerin Elke Roch sich hier den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Doch seit Anfang des Jahres hat sie die Zügel aus der Hand gegeben. Pierre Koch führt jetzt die Geschicke bei der Event-Agentur – seine erste Amtshandlung war die Umbenennung: „Harzimpuls“ heißt die Agentur nun. Und hat viel Neues vor in Osterode.

Agentur Harzimpuls in Osterode am Harz: Noch steht der alte Name auf dem Schaufenster. © FMN | Kevin Kulke

Der 36-jährige Koch ist ein Event-Profi. Der gelernte Veranstaltungskaufmann stammt ursprünglich aus Göttingen und ist vor einigen Jahren der Liebe nach Osterode gefolgt. Er bringt das Event-Know-How mit seiner anderen Firma „Univent“ mit: Auf großen Festivals wie dem „Splash“ bei Chemnitz, Rock im Park oder das „Nova-Rock“ in Österreich hat er Verkaufsstände betrieben, Frühstücks-Catering für 70.000 Gäste organisiert und Scharen von jungen Menschen mit heißem Kaffee aus Rucksäcken versorgt. Vergangenes Jahr ist er der Liebe wegen in den Harz gekommen. Osterode, so sagt er mit einem Augenzwinkern, möchte er aus dem Dornröschenschlaf erwecken: „Ich möchte die Stadt ein bisschen umkrempeln“. Im Dezember hat er im „La Cumba“ auf dem alten Schulhof in der Altstadt zwei Partys veranstaltet: „Ich habe es noch nicht erlebt, dass man Veranstaltungen macht und die Leute dafür so dankbar sind“, sagt er im Fazit. Osterode ist hungrig – Koch will das Futter liefern.

Agentur Harzimpuls in Osterode mit Start-Up-Charme: Die Deko lehnt locker auf dem Fußboden. © FMN | Kevin Kulke

Kreativ und in der Region verwurzelt: Die Agentur Harzimpuls in Osterode

Dass Roch und Koch sich gefunden haben, war eine glückliche Fügung. Elke Roch war seit 2022 auf der Suche nach einem Teilhaber, wollte etwas zurücktreten und andere Projekte in den Vordergrund rücken. Und Koch, auf der Suche nach einem neuen Standbein in Osterode, stößt zufällig auf die Angebote von Zapalot. Anfangs umschleichen sich die beiden eine Zeit, arbeiten bei Projekten mit ihren jeweiligen Firmen zusammen. „Ich hatte zunächst Angst, hier kommt ein junger Unternehmer aus Göttingen, der will dich schlucken“, sagt Roch heute. Doch die Zusammenarbeit läuft vertrauensvoll und auf Augenhöhe: Ende 2023 gibt sie schließlich selbst den Anstoß, dass Koch die Agentur Zapalot übernehmen kann.

Elke Roch ist die Gründerin der Agentur Zapalot - jetzt hat sie die Zügel aus der Hand gegeben. © FMN | Kevin Kulke

So wird aus „Zapalot - Feine Bande“ schließlich „Harzimpuls“: „Ich wollte mit dem Namen den Regionalbezug hervorheben und zeigen, hier passiert etwas. So ähnlich wie bei Harzdrenalin“, erklärt Koch seinen Gedanken. Am bisherigen Angebot der Agentur ändert sich darüber hinaus nichts: Mit dem Angebot von „Harzlandung“ bietet die Agentur individuell maßgeschneiderte Events im Harz: Von der Silberhochzeit, zum Teambuilding-Tag bis zu großangelegten Betriebsausflügen ist alles dabei. Events und Veranstaltungen werden sie als Agentur für Städte und Firmen auch weiterhin von der Pike auf planen. Und sie haben auch weiterhin die Harz-Schnitzeljagden im Angebot – ein erfolgreiches Überbleibsel der Corona-Pandemie, als sie in besonderem Maße auf kreative Ideen angewiesen waren. Der Harz bietet Elke Roch damals die Möglichkeit, ein Produkt zu entwerfen, für das man nicht mit anderen Menschen in einem Raum oder Bus sitzen muss: Die Idee wird angenommen und ist bis heute ein erfolgreiches Angebot der Agentur.

„Ich will, dass meine Nachkommen hier auch etwas haben und nicht nur sagen: ‚Es ist so langweilig in Osterode‘. Und da bin ich deswegen dabei, meinen Teil dazu beizutragen, dass das nicht so wird.“ Pierre Koch

Erfahrung, Equipment und ein breites Angebot: Harzimpuls in Osterode

Mit dem neuen Namen und dem Harz im Rücken will Pierre Koch nun weitermachen. In der Region und der Stadt sieht er viel Potenzial. Mit Harzimpuls will er helfen, es zu entfalten. Dazu ist viel unterwegs dieser Tage: „13- oder 14-Stunden-Tage sind keine Seltenheit“, berichtet er. Doch die Motivation kommt nicht nur aus dem geschäftlichen Antrieb: „Ich habe einen kleinen Neffen hier, möchte bald selbst eine Familie gründen. Ich will, dass meine Nachkommen hier auch etwas haben und nicht nur sagen: ‚Es ist so langweilig in Osterode‘. Und da bin ich deswegen dabei, meinen Teil dazu beizutragen, dass das nicht so wird.“

Um dieses Ziel zu verwirklichen, setzen Pierre Koch und Elke Roch auf ihr breites Angebot und ihre kombinierten Stärken. Koch hat die Erfahrung aus dem Catering und dem Veranstaltungsmanagement, hält selbst auch viel Material vor: „Es geht immer mal was verloren oder kaputt. Stromverteiler, 16-Ampere-Kabel, Kabelbrücken – ich kann aus dem Nichts was erschaffen.“ Elke Roch ihrerseits hat viele Jahre Erfahrung, kennt in Osterode und dem Harz zahllose Menschen und ist eine eingespielte Marketingexpertin.

So ist die Agentur für so gut wie jede Eventualität gewappnet. Egal ob Weihnachtsmärkte, Public Viewing, Familienfeier oder Disco-Event. Eines ihrer ersten gemeinsamen Projekte, noch bevor Koch der neue Geschäftsführer wurde, war der Adventsmarkt „Advent im Gestüt“ in Bad Harzburg. Im Frühjahr haben sie ein Teambuilding-Event für das Kollegium der Wartbergschule ausgerichtet.

Harzlandung: In diesem Fall ein Teambuilding-Event für das Kollegium der Wartbergschule, organisiert von der Agentur Harzimpuls in Osterode. © Harzimpuls | Elke Roch

Auf Augenhöhe mit den großen Playern

Elke Roch hat selbst schon große Events in Osterode auf die Beine gestellt: Das Fest zum 100-jährigen Jubiläum der Firma Piller nennt sie gerne als Beispiel. Manchmal, so erzählt sie, begreifen die Menschen dabei nichtmal, dass eine Agentur aus der Kleinstadt zu solchen Events in der Lage ist. „Die Leute sprechen mich dann an und erzählen, sie hätten gehört, das habe doch eine Agentur aus Hamburg gemacht.“ Sowas ärgert Roch. Manchmal, so hat sie das Gefühl, werden die Macher vor Ort nicht im gleichen Maße geschätzt, wie Leute von Außerhalb. Sie und Koch wollen zeigen, dass sie mit den großen Playern sehr wohl mithalten können. Und die Wertschöpfung in der Region halten: „Wenn wir etwas organisieren, beauftragen wir immer Firmen und Dienstleister aus der Region. Das ist für uns enorm wichtig“, betonen sie im Gespräch.

Das Veranstaltungsbusiness ist enorm komplex, betont Elke Roch: „Viele unterschätzen, wieviel man dabei bedenken muss, von der Genehmigung bis zur Durchführung. Letztendlich ist eine Veranstaltung nichts anderes als gelebtes Marketing einer Firma.“ Darum geht es am Ende nämlich eben auch: Marketing. Harzimpuls will mit seiner Arbeit auch sein Scherflein dazu beitragen, dass in Osterode wieder ein frischer Wind weht.

Zum 100. Geburtstag feiert die Firma Piller am Standort in Osterode ein großes Fest: Organisiert wird das Event von der heimischen Event-Agentur Zapalot, heute „Harzimpuls“. © Kroesing Media Group | Kroesing Media Group // Dietrich Kühne

