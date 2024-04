Braunlage. Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall auf B4 zwischen Braunlage und Torfhaus. Rettungshubschrauber im Einsatz. Das ist passiert.

Auf der B4 zwischen Braunlage und Torfhaus hat sich ein schwerer Unfall ereignet, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Am frühen Samstagabend, 27. April 2024, waren gegen 18.21 Uhr war ein Autofahrer auf der B4 von Braunlage in Richtung Torfhaus unterwegs. Vor Königskrug, wo die in Richtung Torfhaus zweispurig verlaufende B4 auf eine Spur reduziert wird, passierte es: „Beim Wiedereinordnen nach einem Überholvorgang kommt der Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich im Straßengraben“, so die Polizei in ihrem Bericht.

B4 zwischen Braunlage und Torfhaus nach Unfall voll gesperrt

Der Autofahrer und seine Beifahrerin werden durch den Unfall schwer verletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit 20.000 Euro. Während der Maßnahmen vor Ort musste die B4 voll gesperrt werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Braunlage und zwei Rettungswagen war ein Rettungshubschrauber vor Ort.

