Osterode. Aufgrund der starken Schneefälle und der unklaren Verkehrslage fällt im Landkreis Göttingen am Donnerstag an allen Schulen der Unterricht aus.

Die Entscheidung fiel erst am späten Mittwochabend, dann aber in aller Klarheit: Am Donnerstag, 18. Januar, fällt an allen Schulen in der Stadt Göttingen und dem Landkreis Göttingen der Unterricht aus. Auch der Landkreis Northeim meldet Schulausfall am 18. Januar 2024 an allen allgemein- und berufsbildenen Schulen. Grund sind die extremen Witterungsbedingungen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Hintergrund ist, wie der Landkreis Göttingen meldet, unter anderem, dass der Busverkehr unter anderem zur Schülerbeförderung am Donnerstagmorgen aller Voraussicht nach nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden könnte.

Einschränkungen im Busverkehr

„Derzeit lässt sich nicht absehen, wie ab Betriebsbeginn die Straßenverhältnisse im VSN-Gebiet – insbesondere an Haltestellen und Nebenstraßen – sein werden. Die Wetterprognose sagt weiteren Schneefall voraus, erfahrungsgemäß dauert es etwas, bis die Straßen in der Region geräumt sind“, heißt es von Seiten der VSN. „Aus diesem Grund werden die Regionalbusunternehmen ihren Linienbetrieb voraussichtlich erst später und nicht zu Betriebsbeginn aufnehmen können. Es kann dadurch zu erheblichen Einschränkungen und Ausfällen kommen.“

Auch interessant

Unfall im Harz: Schneepflug rutscht erst in Bus, dann in Polizeiauto Von Mark Härtl und Kathrin Franke

Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler soll laut Landkreis an den Schulen sichergestellt werden. „Diese Entscheidung zum Unterrichtsausfall basiert auf der aktuellen Lageentwicklung und der neuesten Einschätzung der Wetterentwicklung“, erklärt der Landkreis in seiner Mitteilung.

Nicht betroffen von der Entscheidung sind die Kindergärten und Kindertagesstätten. Hier obliegt es den Erziehungsberechtigten, selbst zu entscheiden, ob das oder die Kinder gebracht werden können.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.