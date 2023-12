Wernigerode. Die drei Headliner Juli, Tim Bendzko und Keimzeit stehen für die Open Air-Veranstaltung im Bürgerpark fest. Der Vorverkauf läuft bereits.

Am 7. September ist es wieder soweit: Nach einem Jahr Pause kehrt das MDR Harz Open Air am 7. September 2024 zurück in den Bürgerpark Wernigerode. Mit dabei sind nächstes Jahr der Popmusiker Tim Bendzko, die Pop-Rock-Band Juli und die deutsche Rockmusikgruppe Keimzeit.

Wie die Wernigerode Tourismus GmbH berichtet, wird es am Samstagvormittag bereits ein Kinderprogramm mit der Gruppe Honigkuchenpferd geben. Und auch eine weitere Band aus der Region, die aktuell noch nicht bekannt gegeben wurde, ergänzt das Programm. Moderiert wird das Harz Open Air erneut von Susi Brandt, Moderatorin des TV-Magazins MDR Sachse-Anhalt Heute und ihrem Kollegen vom Radio Lars Wohlfarth, der Morgenmoderator beim MDR Sachsen-Anhalt ist.

Tickets für das Harz Open Air 2024 in Wernigerode stehen bereits zum Verkauf

Die Eintrittskarten sind a sofort bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und in den Tourist-Informationen Wernigerode, Schierke, Halberstadt und Blankenburg erhältlich.

Der Ticketpreis liegt für Erwachsene bei 29 Euro und für Kinder von 7 bis 16 Jahren bei 15 Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse kosten die Tickets 32 bzw. 18 Euro. Kinder bis 6 Jahre sind frei.

red