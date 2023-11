Bad Harzburg. Bei „Yellow Jockey“ auf der Galopprennbahn in Bad Harzburg tritt im August auch Popstar Nico Santos auf. Das erwartet die Fans.

Nach dem umjubelten Auftritt beim „Live am Harz“-Open-Air in Osterode in diesem Jahr wird Popstar Wincent Weiss 2024 wieder ein Freiluftkonzert im Harz geben: Der beliebte Sänger tritt am Samstag, 3. August, auf dem Gelände der Galopprennbahn in Bad Harzburg auf. „Mit Wincent Weiss lösen wir ein Versprechen an uns selber ein, weil wir vor ein paar Jahren nicht schnell genug mit der Buchung waren. Jetzt wurde die Show auch deshalb möglich, weil ein Freund sich für uns eingesetzt hat“, berichtet Christian Burgart für das „Yellow Jockey“-Team, hinter dem die Mannschaft des „Miner‘s Rock“ steht, das viele Jahre am Rammelsberg Konzerte veranstaltet hat. Am 1. und 2. Dezember gibt es mit den Auftritten von Axel Prahl und ASP dort die allerletzte Schicht – aus persönlichen Gründen, wie Burgart berichtet. Dann folgt der Umzug aus Goslar nach Bad Harzburg.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

„Yellow Jockey“ Bad Harzburg: Show von Nico Santos seit Juli im Vorverkauf

Für drei Konzerte Anfang August 2024 ist das Gelände dort gebucht. Den Auftakt zum großen Konzertwochenendes und damit zur Geschichte des Festivals macht am Freitag, 2. August, Nico Santos. Seine Show ist seit Juli im Vorverkauf. „Wir sind zufrieden“, ordnet Burgart die bisherige Resonanz ein. Knapp 1000 Karten sind bereits weg. Platz auf dem Gelände ist für bis zu 15.000 Personen, die große Sitzplatztribüne kann noch einmal etwa 800 Zuschauer beherbergen. Direkt am Gelände sind zwei große Parkflächen für Tausende Autos. Parktickets können beim Konzertkartenkauf direkt miterworben werden – für drei Euro.

Nico Santos trat mit Band in diesem Jahr in der Autostadt Wolfsburg auf. Nächstes Jahr rockt er dann den Harz. © regios24 | Michael Uhmeyer

Am 24. November wollen die Veranstalter bekanntgeben, welcher Act am 4. August auf der Bühne in Bad Harzburg steht und das „Yellow Jockey“ beschließen wird. Der Zeitplan während der Konzerttage ist immer ähnlich: Gegen 17 Uhr ist Einlass, ab 19 Uhr steht ein Voract auf der Bühne, um 20 Uhr geht es dann los mit dem Headliner. Derzeit laufen Gespräche, wie die Zeit zwischen Einlass und Top-Act verkürzt werden kann. Karten für Nico Santos und Wincent Weiss gibt es online unter yellow-jockey.de.