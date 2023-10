Wernigerode und Braunlage im Harz Top-Reiseziele für Wanderer

Bei Wanderbegeisterten sind Wernigerode in Sachsen-Anhalt und Braunlage in Niedersachsen besonders beliebt. Die beiden Orte im Harz belegen Platz eins und zwei einer aktuellen Auswertung der Top-10-Wanderziele in Deutschland unter deutschen Reisenden. Dies gab die Reiseplattform Booking.com in einer Pressemitteilung bekannt. Bayern ist mit sechs Wanderzielen in der Auflistung vertreten, Sachsen und Thüringen je einmal.

Grundlage des Rankings: Booking.com-Kunden können nach einem Aufenthalt in einer Unterkunft im Rahmen ihrer Bewertung ebenfalls Empfehlungen abgeben, wofür die Unterkunft besonders geeignet ist. Die Auflistung an deutschen Zielen ist nach der Gesamtanzahl an Empfehlungen für die Kategorie Wandern sortiert, die Destinationen in Summe von Kunden aus Deutschland erhalten haben.

Alpakas stehen auf einer Weide im Braunlager Kurpark. Foto: Swen Pförtner / dpa

Auch international wird der Harz empfohlen

Egal ob Harzer-Hexen-Stieg, Klippenwanderung oder die viel besuchten Stempelstellen der Harzer Wandernadel – Besonders im Herbst bietet der Harz für Urlauber in Wanderlaune allerhand. Bei internationalen Reisenden, auch diese Abstimmung hat es gegeben, belegt Braunlage Platz drei, Wernigerode landet auf dem vierten Platz. Platz eins belegt hier Garmisch-Partenkirchen in Bayern.

Auch für Nicht-Wanderer ein interessantes Ausflugsziel

Wernigerode mit seinen gut 30.000 Einwohnern ist ein begehrtes Ausflugsziel, insbesondere das Schloss am Rande der Innenstadt. Im Sommer war es sogar Drehort für den Kinderfilm „Die Schule der magischen Tiere“. Auch der Weihnachtsmarkt Wernigerode im historischen Stadtkern ist ein Publikumsmagnet. In diesem Jahr ist er zwischen dem 24. November und dem 22. Dezember geöffnet. Vor den Toren der Stadt startet die Harzer Schmalspurbahn, die quer durch den Harz zum Brocken bis nach Nordhausen in Thüringen fährt.

Braunlage bietet mehrere Wanderoptionen. Die Bode fließt durch die Stadt und auch der Wurmberg ist von dort zu Fuß oder per Seilbahn erreichbar.

