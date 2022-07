Kultur für alle beim 28. Steinhorster Lesesommer

Mit Beginn der Sommerferien startet auch ein kulturelles Highlight im Norden Gifhorns: Der Verein der Freunde und Förderer des Erich-Weniger-Hauses lädt zum 28. Lesesommer ein. Insgesamt locken vom 22. Juli bis 27. August zwölf Veranstaltungen auf das Gelände des Schulmuseums Steinhorst in der Marktstraße 20. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Achtung: Nur Das Benefiz-Konzert startet schon um 19 Uhr.

Das Programm im Detail:

22. Juli: Zur Eröffnung wechseln sich gesprochenes Wort und gespielter Ton zu Ehren John Lennons ab – einer der größten Musiker des vergangenen Jahrhunderts. Der Hamburger Autor und Schauspieler Achim Amme gastiert zusammen mit dem Singer-Songwriter Volkwin Müller unter dem Motto „All you need is love – Lennons letzte Jahre“ in Steinhorst. Zudem wird an diesem Premieren-Abend die Sonderausstellung „Abbild oder Zerrbild – Menschheitsgeschichte(n) im Spiegel der Schulgeschichte zwischen Ideologie, Mythos und Realität“ im Schulmuseum eröffnet, heißt es in der Pressemitteilung.

27. Juli: Stefan Schäfer lädt zu einer „Literarischen Weinlese“ – mit Verkostung und einem Abendbrot-Angebot.

29. Juli: Der Braunschweiger Schauspieler Andreas Jäger entführt mit „1001 Nacht!“ in den exotischen Orient.

31. Juli: Der beliebte Bücherflohmarkt findet von 11 bis 17 Uhr statt. Falls die Wettervorhersage für diesen Termin sehr schlechtes Wetter ankündigt, hält der Verein einen Ausweichtermin für den 7. August bereit.

3. August: Ulrich Woelk liest aus seinem politisch-persönlichen Roman „Der Sommer meiner Mutter“

5. August: Katrin Sobotha-Heidelk hat ihren Ost-West-Roman „Interzonenjahre“ im Gepäck und lädt zur Diskussion ein.

10. August: Wolfgang Grieger und die High Nees treten mit ihrem musikalisch komödiantischen Programm „Betreutes Scheitern“ auf.

12. August: Lesesommer-Urgestein Hermann Wiedenroth hat in diesem Jahr zwei Gäste eingeladen, mit denen er einen Blick in die Vogelwelt wirft – seine Hommage an den Hobby-Ornithologen Jürgen Rohde.

14. August: Auch Familien dürfen sich einen besonderen Nachmittag im Kalender notieren: am 14. August verwandelt das Moskito-Theater die Steinhorster Kulisse zu einem bunten Zirkus. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht, wenn es um Akrobatik, Jonglage und Zauberei geht.

17. August: „The Navigator“, ein Stummfilm von 1924, wird von Richard Siedhoff auf seinem Filmprojektor gezeigt und von ihm am Klavier begleitet.

24. August: Auch für Musikliebhaber bietet das Programm etwas: das Trio Liberto und Karina Skrzypczak spielen ein klassisches Konzert „Wer nur die Sehnsucht kennt“.

27. August: Zum großen Abschluss findet der Benefizabend statt. Die Jazzer des Dreske Kaling Dunker Trios spielen und improvisieren auf Saxophon, Klavier und Schlagzeug.

Hierbei wird der Modus in diesem Jahr leicht verändert: Wer teilnehmen will, überweist eine Spende von mindestens 50 Euro pro Person auf das Konto des Erich- Weniger-Vereins mit der Angabe „Benefizabend“. Damit ist der- oder diejenige automatisch angemeldet und erhält eine Spendenbescheinigung. Alternativ kann man sich anmelden und die Spende am Abend mitbringen, heißt es auf der Homepage.

Dank Sponsoren wird kein fixer Eintritt erhoben – Spende je nach Ermessen und Geldbeutel aber wichtig

Gunhild Posselt, 1. Vorsitzende des Erich-Weniger-Vereins, freut sich auf das facettenreiche Programm. „In diesem Jahr haben wir einen deutlichen Schwerpunkt auf das Genre der Lesungen gesetzt und machen neben allen anderen Formaten dem Titel unserer Reihe doch alle Ehre.“ Auch Landrat Tobias Heilmann freut sich über das bunte Programm, das der Verein auf die Beine gestellt hat.

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, die seit über 30 Jahren mit dem Verein zusammenarbeitet, finanziert den Lesesommer, der „erneut überzeugt“ habe, wie Christoph Treichel als Direktor der Region Gifhorn zitiert wird. Auch das finanzielle Engagement der Samtgemeinde Hankensbüttel und der Gemeinde Steinhorst ermöglichen es, keinen fixen Eintrittspreis zu verlangen. Dennoch macht Gunhild Posselt ganz deutlich: „Alle Besucherinnen und Besucher leisten mit einer angemessenen Spende einen unverzichtbaren Beitrag zur aktuellen Auflage unserer Reihe. Die Gelder kommen den Künstlerinnen und Künstlern zu. Und da ist der Bedarf nach zwei harten Corona-Jahren größer denn je“, wird sie abschließend zitiert.

Der Verein bittet um Platzreservierungen per Mail an lesesommer@museen-gifhorn.de oder über den Anrufbeantworter unter (05148) 3039990. Bei der Anmeldung sind Name, Telefonnummer und die Anzahl der zu reservierenden Plätze zu nennen. Alle Anmeldungen werden bestätigt.

dak/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de