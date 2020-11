Neuer Chefarzt für die Kardiologie in Wittingen

Der 50-jährige gebürtige Venezolaner war zuletzt als Oberarzt an der Median Klinik Flechtingen beschäftigt. „Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Benejam Sydow für die Chefarztposition in der Kardiologie an unserer Klinik gewinnen konnten. Mit ihm können wir unseren Patientinnen und Patienten eine noch bessere wohnortnahe Versorgung garantieren und den Standort stärken. Er wird das Leistungsspektrum weiter ausbauen und durch seine langjährige kardiologische Erfahrung neue Impulse setzen“, sagt Matthias Hahn, Klinikgeschäftsführer der Helios Kliniken Wittingen und Gifhorn.

Carlos Benejam Sydow hat an der Universität von Carabobo (Venezuela) sein Studium der Humanmedizin absolviert und anschließend verschiedene Stationen als Assistenz- und Facharzt an Maximalversorgern in seinem Heimatland sowie eine einjährige Weiterbildung in kardiovaskulärer Bildgebung an der Cleveland Clinic (Ohio/USA) durchlaufen. Seit 2015 war der verheiratete Vater von zwei Töchtern als Assistenzarzt am Klinikum Osnabrück, als Funktionsoberarzt am Elbe Klinikum Buxtehude sowie als Oberarzt am RehaCentrum Hamburg (Standort am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)) tätig. Carlos Benejam Sydow ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie.