Taxi fahren im Landkreis Gifhorn wird teurer. Voraussichtlich zum 1. April werden die Preise um voraussichtlich sieben Prozent erhöht. Je Kilometer steigt der Preis auf der Kurzstrecke um 20 Cent. Bei Fahrten über vier Kilometer sind es für jeden weiteren Kilometer zehn Cent mehr.

Die Kreisverwaltung hatte dem Ausschuss für Verkehr, ÖPNV und Straßenbau zwei Vorschläge gemacht. Neben der Erhöhung von sieben Prozent stand auch eine Preissteigerung von elf Prozent zur Debatte. Der Ausschuss allerdings verzichtete auf eine Diskussion. Vorsitzender Siegfried Weiß (SPD) favorisierte die Anpassung um sieben Prozent, Otmar Bartels ergänzte: „Damit können wir uns alle gut anfreunden.“

Gutachter befürworten moderate Preiserhöhung

Grundlage der Preiserhöhung war ein Gutachten, dass dem Ausschuss im September vorgestellt wurde. Die Gutachter regten eine moderate Preiserhöhung an, um die Existenz der Taxiunternehmen im Landkreis nicht zu gefährden. Eine Bewertung der aktuellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie blieb jedoch weitgehend unbeachtet. Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe und die Taxiunternehmer im Landkreis hatten die zweite Variante favorisiert. Sie sieht neben der höheren Kilometerpauschale für Fahrten bis vier Kilometer mit 4,50 statt bisher 3,70 Euro auch einen höheren Grundpreis vor. In der Variante eins beträgt der Grundpreis ab 1. April vier Euro. Die Nachtfahrten erhöhen sich von 2,20 Euro (Kurzstrecke) je Kilometer auf 2,60 Euro beziehungsweise 1,90 auf 2,20 Euro. Tagsüber sind auf der Kurzstrecke 2,40 Euro statt bisher 2,20 Euro fällig, bei längeren Strecken sind es statt 1,90 künftig 2,00 Euro.

Der Verband verweis darauf, dass die verschiedenen Corona-Hilfspakete dem Taxigewerbe nur sehr begrenzt oder gar nicht geholfen haben. Dies liege ganz wesentlich daran, dass die Personalkosten nicht berücksichtigt werden können. Da Taxiunternehmen nicht die Möglichkeit hätten, den Betrieb komplett einzustellen und den Großteil der Beschäftigten in Kurzarbeit zu schicken, könnten sie die Personalkosten nur sehr begrenzt an die Situation anpassen, gleichzeitig führe jeder Auftrag zu Einnahmen, die den Anspruch auf Coronahilfen konterkariert, hieß es in einer Stellungnahme. Die Unternehmer verwiesen darauf, dass lediglich Variante 2 die Kostenwicklung decke. Nur damit könne ein Rund-um-die Uhr-Betrieb sichergestellt werden. Die IHK Lüneburg-Wolfsburg hatte sich zwar für eine Erhöhung der Taxipreise ausgesprochen, aber laut Vorlage der Kreisverwaltung offen gelassen, in welcher Höhe.

Anpassung um sieben Prozent sei eine akzeptable Lösung

Der Landkreis selbst weist in der Beschlussvorlage darauf hin, dass aus Gutachtersicht Variante 2 die Anforderungen der Taxiunternehmen umfänglich und umfangreicher als Variante 1 erfülle. Der wesentliche Unterschied liegt in der unterschiedlichen Erhöhung des Grundpreises und des Kurzstreckentarifs für die ersten vier Kilometer.

Die Anpassung um sieben Prozent stelle eine für den Gutachter noch akzeptable Lösung dar, falls sie bei der Beurteilung der Akzeptanz durchfällt, heißt es in der Vorlage. Über eben diese Akzeptanz allerdings gab es im Ausschuss überhaupt keine Diskussion. Einzig bescheinigten sich mehrere Kreistagsabgeordnete erneut gute Arbeit, wie das Gutachten gezeigt habe.

Grüne scheitern mit Antrag auf mobile Radarfallen

Gescheitert ist in der Diskussion ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die sich dafür einsetzen, dass der Landkreis zwei mobile Geschwindigkeitsmessgeräte kauft, die vor allem in den Ortschaften eingesetzt werden sollen. Sowohl in den Reihen der Verwaltung als auch bei den Kreistagsabgeordneten der Mehrheitsgruppe regte sich Widerstand. Andreas Kuers (CDU) monierte die Kurzfristigkeit des Antrags: „Auf den letzten Drücker, eine fachliche Beratung war nicht möglich.“ Tanja Kreutzberg, Straßenverkehrsamt, verwies auf die Kosten von bis zu 150.000 Euro für ein Gerät. Michael Funke sah möglicherweise zusätzlichen Personalbedarf in der Bußgeldstelle.