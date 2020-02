Förderverein gliedert Angebote im Ort in zwei Marken

Künftig wird für viele Bürger klarer sein, was der Förderverein bietet. Mit „Mosaik“ und „Fit“ sollen zwei Marken in den Vordergrund gestellt werden, wie Jenny Reissig, Vorsitzende des Fördervereins, bei der Mitgliederversammlung am Dienstagabend sagte. Während in der ersten Marke alle Angebote...