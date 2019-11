Die Kulturschmiede Sassenburg startet in die neue Saison

Das neue Programmheft der Kulturschmiede Sassenburg (KusS) ist da. Traditionell wurde es bei einem Frühstück mit Mitgliedern und Förderern in der Alten Schmiede in Triangel vorgestellt und liegt ab sofort an vielen öffentlichen Stellen aus. KusS-Vereinsvorsitzender Günter Bischoff machte neugierig...