Einbrecher steigen in Bromer Tankstelle ein

Mindestens drei Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch gegen 3 Uhr die Glas-Schiebetür zum Shop der Raiffeisen-Tankstelle in Brome auf. Dort stahlen sie nach Angaben der Polizei im Kassenbereich eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Anschließend flohen sie nach Zeugenangaben in einem VW Golf GTI in Richtung der Kreuzung B 248/B 244. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Hinweise an die Polizei: (05371) 9800. red